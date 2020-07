El Pentágono dio a conocer documentos con reportes de pilotos que vieron objetos no identificados mientras volaban Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 16:42

El Pentágono deberá informar al público,cada 180 días, los descubrimientos que hagan en las investigaciones de los reportes de encuentros entre pilotos militares y objetos voladores no identificados (OVNIs).

Según The New York Times, el senado de Estados Unidos impuso esta decisión al Pentágono después de estudiar el gasto de las agencias de inteligencia para el próximo año. Por esta razón, los funcionarios deberán publicar cada seis meses los hallazgos del programa que busca estandarizar la recolección de datos sobre avistamientos de vehículos aéreos no explicados.

El Pentágono desclasificó tres vídeos de avistamientos de ovnis 01:11

Video

Aunque los funcionarios que están involucrados en este programa -incluido Harry Reid, el exlíder de la mayoría en el Senado- esperan que se consigan evidencias de vehículos de otros mundos, el enfoque principal es descubrir si otra nación utiliza nuevas tecnologías de vehículos voladores que podrían constituir una amenaza para los Estados Unidos.

Estados Unidos teme que sus adversarios tengan nueva tecnología

Marco Rubio, senador republicano por el estado de Florida, dijo durante una entrevista con CBS que su principal preocupación eran los reportes de naves no identificadas sobre las bases militares estadounidenses y que al gobierno le interesaba averiguar quiénes eran los responsables.

Rubio también expresó su preocupación por la posibilidad de que China, Rusia o algún otro adversario haya dado "algún salto tecnológico" que "les permita ejecutar este tipo de actividades".

El senador republicano dijo que algunos de los vehículos aéreos no identificados que fueron reportados por las bases estadounidenses posiblementedesplegaron tecnologías que no están en el arsenal norteamericano. Pero también afirmó: "Tal vez hay una explicación completamente aburrida para esa situación. Pero tenemos que investigarla".

Los que están convencidos de la existencia de extraterrestres

En 2017, The New York Times reveló la existencia de una unidad predecesora llamada Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. En ese momento, los funcionarios del Departamento de Defensa dijeron que ese proyecto y los US$22 millones en fondos que les habían asignado caducaron después de 2012.

Sin embargo, funcionarios que trabajan en el programa dijeron que continuó en operaciones durante 2017 y tiempo después.

Luis Elizondo, exdirector del programa del Pentágono que renunció en octubre de 2017 después de trabajar durante 10 años en el proyecto, confirmó que la nueva unidad de inteligencia es una evolución del programa aeroespacial avanzado. "Ya no será necesario que permanezca en las sombras. Tendrá una nueva transparencia", dijo.

Elizondo forma parte de un pequeño grupo de exfuncionarios gubernamentales y científicos con autorizaciones de seguridad que, sin presentar pruebas físicas, dicen estar convencidos de que algunos objetos de origen indeterminado se han estrellado contra la Tierra y se han recuperado algunos de esos materiales para ser sometidos a estudios.

Durante más de una década, el programa del Pentágono realizó sesiones informativas clasificadas para comités del Congreso, ejecutivos de compañías aeroespaciales y otros funcionarios gubernamentales, según entrevistas con participantes del programa y documentos informativos no clasificados.

El Pentágono investiga OVNIS 00:38

Video

En algunos casos, se han encontrado explicaciones terrenales para incidentes que previamente fueron inexplicables. Los astrofísicos afirman que aunque no existe una explicación terrestre, y plausible, eso no hace que la hipótesis extraterrestre sea la más probable.

Reid, exsenador demócrata que presionó para financiar al anterior programa OVNI cuando era el líder de la mayoría, dijo que creía que se habían producido choques de vehículos provenientes de otros mundos y que durante décadas los materiales recuperados fueron estudiados en secreto, a menudo por compañías aeroespaciales que fueron contratadas por el gobierno.

"Después de analizar esto llegué a la conclusión de que había informes, algunos eran sustantivos, otros no tanto, que mostraban la existencia de materiales reales que estaban en poder del gobierno y el sector privado", dijo Reid.

A pesar de la falta irrefutable de evidencias

Ninguno de esos artefactos que supuestamente chocaron contra la Tierrahan sido presentados al público para ser sometidos a un proceso de verificación independiente. Algunos objetos recuperados, como fragmentos metálicos inusuales, han sido analizados en pruebas de laboratorio que determinaron que fueron hechos por los seres humanos.

Reid sostiene que, de cualquier manera, hay que divulgar más información al público para aclarar lo que se sabe y lo que se desconoce. "Es extremadamente importante que se presente la información sobre el descubrimiento de materiales físicos y naves recuperadas", concluyó.

Eric W. Davis, un astrofísico que trabajó como subcontratista y luego fue consultor del programa OVNI del Pentágono desde 2007, dijo que, en algunos casos, el análisis de los materiales no había podido determinar su procedencia y eso lo había llevado a concluir: "No pudimos hacerlos nosotros mismos".

Las limitaciones para discutir programas clasificados, y la ambigüedad de la información citada en las sesiones informativas que no habían sido clasificadas, han hecho que los funcionarios que estudiaron a los OVNIs tengan que expresar sus puntos de vista sin presentar ninguna evidencia sólida.

Davis, quien ahora trabaja para Aerospace Corp., una empresa contratista de defensa, dijo que en marzo pasado le entregó una sesión informativa clasificada a una agencia del Departamento de Defensa sobre las recuperaciones de "vehículos que no fueron fabricados en este planeta".

Davis afirmó además que entregó informes clasificados sobre la recuperación de objetos inexplicables a los miembros del personal del Comité de Servicios Armados del Senado el 21 de octubre de 2019 y, dos días después, a los miembros del Comité de Inteligencia del Senado.