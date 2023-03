Ola de calor en Rosario: a clases en ojotas, malla y manguerazos

escuchar

Los directivos de una escuela de Rosario, la primaria Francisco Gurruchaga, habilitaron hoy a que los alumnos vayan a clases con malla y ojotas, en el marco de la ola de calor que desde hace días afecta a la zona central de la Argentina. Pero no fue solo eso. También los refrescaron con mangueras en el recreo. A los estudiantes de secundaria, en tanto, los liberaron en la mitad de la jornada y los desobligaron para ir mañana martes, en medio de fuertes presiones desde el gremio de docentes públicos Amsafé para suspender el dictado en todas las escuelas públicas de la ciudad que no estén en condiciones edilicias.

“Hay que abordarlo desde el aprendizaje. Nunca vivimos algo igual y la escuela tiene que dar respuesta, es nuestra obligación interpretar lo que sucede”, dijo, citada por Rosario 3, la directora del colegio, Mariana Sánchez, quien fue la que encabezó la propuesta. Explicó también que el edificio tiene aires acondicionados, pero que no se pueden usar por problemas de tensión. A la vez, ese medio de Rosario indicó que esta no fue la única institución que se plegó a esta iniciativa.

La directora aclaró que la idea no era “jugar” a través de la manguereada, sino refrescar a los niños y evitar que se produzcan golpes de calor. Dijo, además, que fue posible aplicar esta vestimenta y estas prácticas por la “confianza” entre la comunidad educativa y familiar, con el aval del Ministerio de Educación provincial. La semana pasada, se habían producido en el establecimiento descomposturas por el calor, que hicieron aumentar el llamado a los padres para que fueran a retirar a los alumnos.

#Ahora | En la escuela primaria Gurruchaga, los docentes manguerean a los alumnos para refrescarlos por las altas temperaturas 🚿👉 "Les gustó la idea a los chicos, lo estamos disfrutando" dice una maestra al móvil de @MumiYadanza en #SiempreJuntos 📻📲 pic.twitter.com/w36hqvHeLI — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 13, 2023

En el recreo, momento en que les arrojaron agua, los estudiantes se formaron en el patio con sus trajes de verano. Una de las madres del colegio habló con Canal Tres de Rosario y se mostró a favo de la medida. “Me parece buenísimo. Los niños no van a perder clases y, ya que la escuela no está en condiciones de recibir 33 chicos en un aula, me parece genial. La idea es que no pierden el día. Me parece perfecto”, indicó la mujer.

Mientras, los alumnos de secundaria verán suspendido su cronograma. “Debido al inusual fenómeno climático que atravesamos, hemos decidido suspender las actividades escolares desde las 10.30 de hoy lunes y durante todo el día de mañana martes 14. Retomaremos las actividades el miércoles 15 con los primeros y segundos años, el jueves 16 con los terceros y cuartos, y el viernes 17 con los quintos y sextos”, comunicó el colegio, de acuerdo a lo que informó La Capital.

Por su parte, el titular del gremio Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, también respaldó la medida y la consideró “una buena idea” para las instituciones que tienen “condiciones básicas”.

De momento, desde el sindicato reiteraron este lunes el pedido para que se suspendan las clases en las escuelas que no estén preparadas para enfrentar las temperaturas extremas. “Encontramos una gran cantidad de edificios escolares que no están en condiciones. Algunos no cuentan con la provisión de agua en sus instalaciones. En algunos casos, por techos de chapa o aulas móviles, se transforman en un verdadero horno desde la mitad de la mañana en adelante”, dijeron.

