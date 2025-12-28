Inestabilidad, lluvias y ráfagas de viento: así estará el clima este domingo, según las previsiones del SMN

Luego de un sábado signado por tormentas severas, para este domingo se espera una jornada inestable de principio a fin. A partir del último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las advertencias, que alcanzan el grado amarillo, incluyen fuertes ráfagas de viento y lluvias leves.

SMN: temperaturas calurosas

Para la extensión de la Argentina que va desde el norte patagónico, pasando por el Cuyo y hasta la región central inclusive, se esperan fenómenos localmente severos. Entre estos figuran episodios de lluvia y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

En el norte, la inestabilidad dirá presente a través de un sistema frontal arribado. De esta manera, los acumulados de agua podrían rozar los 70mm y no se descarta la caída de granizo.

Desde el SMN, la recomendación para todos aquellos que tenían planificado hacer actividades al aire libre, es que las posterguen y se mantengan al resguardo. Por lo menos hasta el día lunes, cuando el ascenso térmico marque su inicio y encuentre su pico el miércoles, con una máxima, para la gran parte del país, de 39° C.

Otra zona a prestar atención es la comprendida entre el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el extremo noroeste de Chubut: allí dirá presente el viento Zonda, inaugurando una ola de calor que podría extenderse hasta el viernes de la semana que viene inclusive.