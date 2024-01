escuchar

La ola de calor continuará hoy con altas temperaturas en gran parte de la Argentina, de acuerdo a los pronósticos de los especialistas consultados por LA NACION. Las provincias más afectadas hoy serán La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, con registros de 42 a 44°C aproximadamente, entre las 14 y 17.

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se pronostican temperaturas altas: mínimas de 24 y 26°C y máximas que estarán entre los 35 y 38°C. A su vez, hay probabilidades de lluvias y tormentas aisladas en algunos puntos del interior de la provincia y Córdoba.

¿Dónde se registrarán hoy las temperaturas más altas?

“En general la ola de calor va a seguir dominando buena parte del territorio nacional. Otra vez vamos a tener temperaturas altas, como sucedió ayer en todo lo que es la franja oeste del país, desde el noroeste hacia Cuyo. De hecho, ayer la ciudad de Rivadavia, en Salta, registró una máxima de 44,5 grados, una de las marcas más altas en lo que va del verano”, dijo el meteorólogo Christian Garavaglia.

Los expertos sostienen que, a lo largo del día, no está pronosticado que se rompa un récord de temperatura en ningún punto del país ya que se trata de un período de ya varios días, en el que la Argentina se encuentra en el punto más álgido de la ola de calor. “Esta ola, aunque promete ser intensa, se destaca más por su persistencia que por ser extrema”, señaló el meteorólogo Alpio Costa.

En esta línea, Garavaglia precisó: “La semana pasada en el norte de la Patagonia sí se registraron temperaturas récord. Ahora ya es un calor intenso y que tiende a mantenerse”.

Sin embargo, la vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, añadió: “Lo que hay que destacar es que la ciudad de San Martín, Mendoza, lleva una ola de calor de nueve días consecutivos. Esto rompe el récord de la ola de calor que se dio en Mendoza Capital, de ocho días seguidos, en el verano de 2022″.

¿Qué pasará en el AMBA?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzará a transitar el período más caluroso de la semana hoy, con mínimas de 24 y 26°C y máximas de entre 35 y 38°C. “El pico de calor va a extenderse entre mañana y el sábado. Van a ser tres jornadas con máximas en el AMBA de 36 a 39 grados”, detalló Garavaglia.

Además, las mínimas, que a partir del viernes oscilan los 26°C, llaman la atención de los especialistas. “Valores tan altos implican noches bien por encima de los 30°. Y no una noche, sino unas cuantas en forma consecutiva. En ese momento del día, el cuerpo no tiene respiro y no se recupera. La de mañana será la peor, ya que vendríamos de una máxima de 39°C en la tarde y una mínima de 29°C en el arranque del viernes”, advirtió Costa.

Sin embargo, los especialistas sostuvieron que el domingo el termómetro “podría descender” ya que el viento rotará hacia al sur, según la vocera del SMN.

¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

La ola de calor continuará a principios de la semana próxima, con temperaturas mayores a los 35°C en distintos puntos del país. “El escenario cambiaría recién el 8 o 9 de febrero, donde se podría poner un punto final a este período de altas temperaturas en Buenos Aires y en gran parte de la Argentina”, concluyó Garavaglia.