Ola de frío polar en AMBA: cómo estará el tiempo este fin de semana y qué pasará con la lluvia

Los informes del clima pronostican un fin de semana frío, nublado, húmedo y potencialmente lluvioso en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera el ingreso de una nueva masa polar en la transición del sábado al domingo.

Clima hoy y finde

El sábado el viento rotará al sector este que generará un clima húmedo con abundante nubosidad. La mínima será de 7° y máxima de 14°; el domingo registrará una mínima de 6° y máxima de 10° con precipitaciones aisladas por la mañana y generalizadas por la noche.

Asimismo, el SMN prevé posible caída de nieve en el sur de la provincia de Buenos Aires este fin de semana. Esperan que el fenómeno también sucede en La Pampa, Mendoza, San Luis y Neuquén.

Próxima semana polar

La entrada de este masa de aire polar traerá consigo temperaturas aún más bajas. Los pronósticos anticiparon que en la próxima semana se alcanzará el pico más intenso de frío en el centro y norte de la Argentina, con heladas generalizadas.

Las temperaturas polares de la semana que viene

Desde el domingo hasta el miércoles de la próxima semana las marcas máximas serán menores a los 10° C y las mínimas no perforarán el piso de los 3° C. Incluso se esperan sensaciones térmicas en torno a los 0° C por fuertes vientos.