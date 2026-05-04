Ordenaron vacunar a un bebé cuando nazca pese al rechazo de sus padres

La Justicia de Rosario marcó un nuevo antecedente: un juez ordenó que un bebé sea vacunado apenas nazca pese a la negativa expresa de ambos progenitores. La decisión del magistrado estuvo enmarcada en el principio de interés superior del niño, que garantiza la “máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Los padres del menor habían manifestado en numerosas oportunidades su decisión de no vacunar al bebé por “creencias personales”, e incluso habían firmado formularios oficiales de rechazo sin invocar ninguna contraindicación médica, según consignó el diario La Capital.

En este contexto, una institución de salud de la ciudad santafesina en donde se atendía a la madre impulsó una medida de protección de la persona para obligar a los progenitores a aplicar —por lo menos— las vacunas correspondientes a hepatitis B y BCG, que se dan tras el nacimiento.

Las vacunas que se aplican tras el nacimiento son las de Hepatitis B y BCG

Agustina Ostoich, del Departamento de Derecho de Salud del Estudio Casanova y abogada del caso, explicó en diálogo con LT8: “Los progenitores le comunicaron a la obstetra la negativa de vacunación. Desde ahí, el centro de salud reportó el caso a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el MPA y finalmente a la Justicia”.

Ante la persistencia del rechazo, la institución activó los mecanismos legales correspondientes, incluyendo la intervención de organismos administrativos y la presentación de la acción judicial.

De esta forma, el bebé aún no nació, pero ya quedó establecido que deberá ser vacunado. La Capital indicó que los efectores no solo están habilitados, sino obligados a intervenir frente a situaciones de negativa injustificada, incluso mediante medidas coercitivas si fuera necesario.

Caída en la vacunación

Esta situación también encendió las alertas en el sistema de salud por el fenómeno de los padres que deciden, por distintos motivos, dejar de vacunar a sus hijos. El caso no apareció de forma aislada, ya que, según el medio local, instituciones de salud privadas de Rosario advirtieron que se registró un aumento en la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos. “Es una tendencia que se sigue consolidando”, señalaron fuentes del sector.

Las vacunas son necesarias desde los bebes hasta los niños en edad escolar. Archivo

Frente a esta situación, el equipo médico advirtió sobre los riesgos concretos de omitir la inmunización: no aplicar la vacuna contra la hepatitis B en las primeras horas de vida aumenta el riesgo de infección crónica, cirrosis y cáncer hepático. Por otro lado, la falta de BCG expone al niño a formas graves de tuberculosis.

Sin embargo, la judicialización de estos casos es excepcional. “Es el último recurso, por eso no es frecuente”, explicaron y subrayaron que, previo a esa instancia, se activan otros dispositivos de acompañamiento, entre los que se incluyen espacios de diálogo, asesoramiento médico y estrategias de información destinadas a desmitificar temores vinculados a las vacunas.