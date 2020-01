Otra pelea en Villa Gesell, previa a la muerte de Fernando Báez Sosa. 01:41

"No había policía, había gente filmando y riéndose", detalló Matías en delcaraciones al canal Todo Noticias, uno de los chicos que aparece en este nuevo video de una pelea del 8 de enero en Villa Gesell, en el que es agredido físicamente unos días antes de la muerte de Fernando Báez Sosa.

"Me podrían haber matado", dijo el agredido al ver el video en el que lo golpean dos personas en la cabeza y la mandíbula. El joven señaló que tuvo la suerte de que un amigo acudiera ante la situación: "Ahora que veo el video, me doy cuenta de que el hecho fue más grave de lo que yo pensé", admitió.

Consultado por la presencia policial en esta localidad balnearia, Matías sostuvo: "Van a poner policías un par de días y después los van a sacar". Además, agregó que el alcohol en esa localidad es moneda corriente, no hay controles, y está al alcance de cualquier persona.

Matías explicó que decidió brindar su testimonio sobre la violencia en Villa Gesell porque la muerte de Ferando Báez Sosa actuó como un disparador, y que la solución para frenar una pelea es "llamar a la policía" y no involucrarse en ella: "Fernando, no lo voy a dejar de nombrar porque no quiero que se olvide su nombre".