Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este jueves 19 de febrero

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19 de febrero impacta de lleno en el transporte público de todo el país. Con la adhesión oficial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el servicio de trenes, subtes y la mayoría de los colectivos se encuentra paralizado en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

No obstante, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el acatamiento no es total. Un sector disidente, concentrada mayoritariamente en el influyente Grupo DOTA, resolvió no sumarse a la protesta y mantiene operativas a decenas de líneas que circulan con su cronograma habitual.

Paro general por la reforma laboral. Av. Cabildo zona de Belgrano Tadeo Bourbon

Paro General por la reforma laboral. Estación Once. Nicolás Suárez

Una situación similar ocurre con el Grupo Metropol, cuyas unidades, en su gran mayoría, optaron por no acatar el cese de actividades dispuesto por la central obrera para la jornada de hoy.

Las líneas que NO funcionan (adhesión total)

La gran mayoría del sistema se encuentra detenido. Entre las líneas más importantes que no prestarán servicio figuran: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 152, 153, 154, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 193, 195, 197, 200, 202, 203, 204A, 204B.

Las líneas que SÍ funcionan hoy

Por otra parte, las siguientes líneas se encuentran prestando servicio y figuran con funcionamiento normal