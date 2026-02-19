Manifestantes cortaron las autopistas Panamericana y Bs.As-La Plata en reclamo por la reforma laboral

En medio del paro general contra la reforma laboral, y a un día del anuncio del cierre de la empresa de neumáticos Fate, trabajadores cortaron por más de una hora la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay en reclamo por los más de 900 despidos confirmados. Tras un operativo de Gendarmería Nacional, primero uno de los carriles fue habilitado con el objetivo de que circule el tránsito. Minutos después, toda la traza fue liberada. Sin embargo se sumó un corte total en la autopista Bs.As.-La Plata, interrumpida también por una protesta contra el proyecto oficialista que se votará en Diputados. En tanto hay tensión con la Policía en el Puente Pueyrredón por otra manifestación.

Según pudo saber LA NACION, la mayoría de los empleados de Fate que lidera el reclamo permanecen en el predio de San Fernando, ubicado en Blanco Encalada al 3000. En paralelo, algunos de ellos, junto con otras organizaciones sociales ajenas al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), se concentraron en la Panamericana (Ramal Tigre) a la altura de la calle Uruguay.

En particular, participaron de la protesta en Panamericana algunos trabajadores adheridos a Sutna, y también de Ademys (docentes), Unión Ferroviaria Oeste, Suteba Tigre, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Garrahan y partidos políticos de izquierda, como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.

Gendarmería Nacional desplegó un operativo con intención de que no se corte la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un agente a las personas que se concentran allí.

Por su parte, un manifestante, en diálogo con TN, expresó el motivo del corte. “Acá hace poco cerraron una fábrica, a nosotros hace ocho meses nos echaron, venimos dando una pelea enorme. Estamos desesperados, queremos exigirle al Gobierno que no aplique la reforma laboral porque si se hace, la desocupación va a trepar, la precarización va a trepar, es una acción desesperada y un llamado a toda la sociedad”, insistió.

🔹 Trabajadores de Fate cortaron Panamericana en repudio al cierre de la fábrica de neumáticos y el despido de 920 empleados



El gobierno aplicará el protocolo antipiquetes.



📌 En +Mañana por LN+ pic.twitter.com/SQXobP6k3Q — La Nación Más (@lanacionmas) February 19, 2026

En tanto, un empleado de Fate habló de su situación: “Tengo un hijo con discapacidad y nos dejaron en la calle con un papelito en la puerta, voy a tener que comer de la basura, no podemos resistir esta situación, nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista de [Javier] Milei y de las grandes patronales”.

Y agregó, en diálogo con LN+: “Estamos haciendo permanencia pacífica esperando que [el conflicto] se resuelva y podamos seguir trabajando, no nos queda otra que salir a la calle para que esto sea visible. Soy el sostén de mi familia”.

El corte en Panamericana tuvo lugar un día después del anuncio sorpresivo de la fábrica de neumáticos Fate, que cerró su producción en San Fernando y despidió a más de 900 empleados. No obstante, esta protesta se combina con la de distintos gremios que decidieron salir a la calle a raíz del paro general de la CGT contra la reforma laboral, que se tratará en Diputados desde las 14.

Corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Con motivo del paro y contra la reforma laboral, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda cortaron de manera total la Autopista Buenos Aires-La Plata.

#AHORA

CORTE EN LA BAJADA DE LA AUTOPISTA.

No a la reforma laboral ! basta de cierres y despidos, nos quieren esclavos, no lo vamos a permitir ! pic.twitter.com/3pKsJIfyRo — @LauCano (@LauCano10) February 19, 2026

De acuerdo a lo que publicó el medio platense El Día, tras el corte, los manifestantes partirán en caravana rumbo al Congreso.