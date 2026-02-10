El gremio de pilotos se suma a la marcha por la reforma laboral: anticipan demoras y cancelaciones en vuelos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) —que nuclea principalmente a comandantes y oficiales de Aerolíneas Argentinas— anunció que adherirá a la movilización convocada para el miércoles 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado, una medida que provocará demoras y reprogramaciones de vuelos desde las 15 hasta las 18.

La medida de fuerza incluye a todas las empresas de afiliados de APLA, como Aerolíneas Argentinas, American Airlines, JetSmart, entre otros, que operen en ese horario con salidas desde Ezeiza y Aeroparque.

Desde el gremio rechazaron la reforma laboral y convocaron a los pilotos a participar de la marcha prevista para las 14. Se encontrarán en la avenida Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña. Desde allí marcharán junto a los sindicatos aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) hacia el Congreso.

🚨 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 🚨



En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h.



📍 El punto de encuentro… pic.twitter.com/X00TtvQjR3 — APLA (@aplapilotos) February 10, 2026

Este miércoles se inaugurará el período extraordinario de sesiones convocado por el Gobierno con una sesión maratónica en el Senado para discutir el proyecto de modernización laboral. Por el momento, la negociación con la oposición dialoguista continúa por las modificaciones que se introducirán al proyecto de ley.

Sin embargo, no brindaron detalles sobre los cambios a implementar. Solo afirmaron que se había avanzado en la redacción de los artículos que pretenden modificar y que las negociaciones seguirían durante el día de hoy.

La iniciativa tiene 213 artículos agrupados en cinco ejes: modificaciones a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada, y beneficios fiscales destinados a medianas inversiones.

La medida de fuerza afecta a Aerolíneas Argentinas, American Airlines, JetSmart, FlyBondi, entre otros Ricardo Pristupluk

Algunos de los cambios más polémicos y cuestionados por la oposición incluye la incorporación del concepto de “salario dinámico”; la modificación de las indemnizaciones y la imposición de un tope salarial como base remuneratoria; el fraccionamiento de las vacaciones; y la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.

La convocatoria de la CGT

La noticia llevó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a anunciar la marcha al Congreso. La resolución se definió en una reunión del consejo directivo, donde estuvieron presentes Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

“Nos vamos a movilizar a la Plaza de los dos Congresos. Será a partir de las 15 de forma contundente y multitudinaria. En cada una de las sedes de las casas de gobierno de las provincias se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en esos lugares nuestro rechazo a esta ley que se va a tratar”, señaló Sola en conferencia de prensa.

El Consejo Directivo de la CGT en la sede de Azopardo 802, cuando definió convocar a una movilización para el miércoles 11 de febrero hacia el Congreso Nicolás Suárez

Desde la central obrera no realizaron una huelga general, ya que es una carta que buscan guardar para el tratamiento del proyecto en Diputados -en caso de que el Gobierno consiga la media sación en el Senado. La CGT rechazó en forma íntegra el proyecto y Sola lo consideró “un ataque también al debilitamiento de la coparticipación en cada una de las jurisdicciones provinciales”.

Esto se debe a que un artículo rebaja el Impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%, parte de la normativa que los gobernadores buscan eliminar. La disminución implica una pérdida de 3 billones de pesos de un impuesto que es coparticipable.

“La provincia de Buenos Aires, percibirá $400.000 millones menos; Córdoba, $160.000 millones menos; y Santa Fe, $160.000 millones menos. Todo eso será en desmedro de los beneficios que tienen que tener los trabajadores de esas provincias. Menos educación, menos justicia, menos obras públicas y menos salud”, sostuvo Sola.