La joven que murió atropellada por un colectivo en Villa Devoto el viernes aún no fue identificada

La joven que murió en un incidente vial este viernes en el barrio porteño de Villa Devoto aún no pudo ser identificada ya que no llevaba consigo un documento de identidad ni nada que permita reconocerla. Tampoco nadie se acercó a reclamar por ella.

La joven, de aproximadamente 25 años, fue atropellada por un colectivo de la línea 134 cuando trató de bajar de la misma unidad en la que viajaba y su mochila quedó enganchada en la puerta central, lo que la hizo caer al asfalto y ser arrollada.

Según informaron este domingo fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION, el cuerpo de la víctima —cuya muerte fue certificada en el acto por efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)— permanece en la morgue judicial a la espera de ser identificado.

El chofer del colectivo, en tanto, fue detenido por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29. El hombre de 41 años fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo, pero continuará arrestado en tanto la causa se caratuló como “averiguación de homicidio“.

La intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, en Villa Devoto, donde ocurrió el accidente. (Foto: Google Maps)

Al momento de ocurrido el hecho, el personal policial recolectó los testimonios de los pasajeros que viajaban en el interno para determinar el curso de la investigación. Según el relato de los testigos, cuando la mujer bajó del colectivo por la puerta del medio, ésta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó contra el pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y la atropelló en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Otro accidente en la Ciudad

El sábado por la mañana, apenas pocas horas después de lo ocurrido en Devoto, un colectivo de la línea 64 atropelló a una mujer en la esquina de Santa Fe y Anchorena. El incidente ocurrió alrededor de las 7.30, cuando la unidad realizaba un giro para incorporarse a la avenida.

El accidente ocurrió en la esquina de Santa Fe y Anchorena.

La víctima quedó atrapada bajo una de las ruedas del vehículo durante algunos minutos, hasta que personal de Bomberos de la Ciudad logró rescatarla. Tras ello fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández por el SAME.

Testigos del hecho indicaron que el colectivo circulaba a una velocidad elevada al momento de doblar, aunque las pericias determinarán de modo definitivo quién tenía la prioridad de paso.

El chofer de la unidad fue demorado por la Policía de la Ciudad para los controles de alcoholemia y narcóticos de rigor. El tránsito en la zona, principalmente sobre Santa Fe, permaneció prácticamente interrumpido durante varios minutos por el operativo.