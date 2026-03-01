Video: así fue el derrumbe de parte del escenario de un boliche en la Costanera
El incidente ocurrió esta madrugada en el establecimiento bailable “Archie”; hubo varios heridos y evacuaron a todas las personas que se encontraban en el lugar
Durante la madrugada de este domingo, el colapso de una estructura del escenario del boliche en la Costanera “Archie Club”, ubicado en la avenida Rafael Obligado 6553, dejó un saldo de nueve heridos y obligó a la evacuación inmediata de los presentes.
En un video difundido en redes se observa el momento exacto en que la estructura de iluminación colapsa sobre parte del público ubicado en el deck, justo detrás del DJ.
Tras el impacto, algunos de los presentes, reaccionan con gestos de asombro y horror e intentan auxiliar a los afectados mientras la música continua y la mayoría de las personas que se encontraban frente el DJ siguen bailando.
Según pudo saber LA NACION, el incidente ocurrió cerca de las 5 de la madrugada. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informaron que se registraron más de 700 evacuados de urgencia.
Tal como detalló el servicio de emergencias, los pacientes consistieron en cuatro hombres, dos mujeres y tres personas sin identificar, todos mayores de edad. De ellos, cuatro de ellos fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado, mientras que otros cinco presentaban heridas más graves y fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Rivadavia y Fernández.
En el operativo, montado en la intersección de las avenidas Intendente Cantilo e Intendente Güiraldes, participaron también 10 móviles del SAME que se encargaron de evacuar y asistir a todo el personal del boliche y los jóvenes que habían ido a pasar la noche allí.
Hasta el momento, Archie Club no emitió ningún comunicado oficial en sus redes sociales para explicar lo ocurrido ni detallar las causas del desmoronamiento de la estructura.
