Paseos y coronavirus. Qué pasa si mi hijo no quiere salir de casa

Según los especialistas es un comportamiento esperable después de tantos días de encierro por el nuevo coronavirus

El sábado a la mañana, cuando fue a despertar a su hija Mía, de 13 años, Marina se llevó una sorpresa. "Apenas abrió los ojos, lo primero que me dijo fue: 'No voy a salir'", cuenta esta diseñadora gráfica del barrio porteño de Villa Pueyrredón. "Lo volvimos a hablar cuando desayunábamos. Me preguntó si podía salir sola y le expliqué que no". La madre insistió: "Pero, ¿es por eso? ¿querés salir sola?" La adolescente respondió: "No, yo estoy bien así".

En el primer fin de semana en que los chicos estuvieron habilitados para dar un paseo tras dos meses de cuarentena por el nuevo coronavirus , muchas familias vivieron una escena similar en sus hogares. A la hora de salir, algunos chicos dijeron que no . Y aunque esa negativa tal vez provoque inquietudes o dudas en los padres, según los especialistas es un comportamiento esperable después de tantos días de encierro .

Detrás de esta especie de "fiebre de la cabaña" ( cabin fever , término que nació a principios del siglo XX en Estados Unidos para describir el estado mental causado por meses de aislamiento y soledad, debidos a largos e intensos inviernos) las razones pueden ser muy diferentes: sus hijos están cómodos, no tienen ganas, sienten miedo o simplemente prefieren quedarse en casa para hacer otra cosa. Lo importante es encontrar un espacio para charlarlo y si aparecen temores, transmitir la tranquilidad de que con los cuidados mínimos no existe riesgo alguno en dar una vuelta. Y que los adultos están ahí para eso, para cuidarlos.

Marina decidió respetar la decisión de Mía sin cuestionarla. "Le dije que si no quería, no era obligatorio -relata-. Su proyección de salida es juntarse en un parque a tomar mate con sus amigos. No tiene miedo a salir por el virus, pero necesita ese contacto cercano". Su madre lo entiende y por eso por ahora no la inquieta que no haya querido pasear: "Mientras me vaya contando lo que le pasa, no me preocupa".

Ansiedad de los adultos

La idea de que hay que salir de inmediato porque ahora se puede a veces expresa más las ansiedades de los adultos que el deseo real de los niños, explican los especialistas. "Muchos chicos hoy están contentos en sus casas. Se adaptaron y se acostumbraron como lo hicimos todos, y en principio no hay que preocuparse por eso", aporta Marisa Russomando, psicóloga especialista en crianza y familia. Además, las opciones posibles, como dar una vuelta manzana, pasear la mascota o hacer las compras, no resultan tentadoras para todos los chicos. Por eso es importante respetar los tiempos y los deseos de cada uno.

Una forma de motivar las ganas de salir es, por ejemplo, organizar un pequeño plan. Algo menos genérico que ir a caminar cinco cuadras o salir andar en bicicleta "porque sí". Puede ser, por ejemplo, ir hasta la heladería a tomar un helado. O acercarse a la vidriera de una juguetería que les guste a los chicos. No tiene que ser algo necesariamente relacionado con el consumo, aclara la psicóloga: la idea más bien es que funcione como incentivo.

Anteayer se habilitaron en la Ciudad las salidas recreativas con niños durante una hora Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Russomando advierte que los padres sí tienen que prestar particular atención en dos casos: en aquellos chicos que se "sobreadaptan" al encierro y "arman una ficción, un artificio, donde no están incluidas las emociones", o cuando aparecen fobias o grandes miedos al contagio . Entonces, lo fundamental es "no saltarse la charla y ahondar en los motivos por los que los chicos no quieren salir" y que puedan contar cómo se sienten al respecto. Pero conviene buscar un espacio y un tiempo serenos para hacerlo, sin presiones y no necesariamente apenas surge la negativa.

Damián es un profesional porteño que tiene tres hijos: dos varones, de 17 y 15 años, y una adolescente de 12. "Vengo impulsando a la más chica a salir un rato, pero no quiere. Tomó miedo a las situaciones de encuentro social. Es una inercia del encierro", relata, preocupado. El fin de semana la familia tuvo que insistir "intensamente" para que salga a tomar un poco de aire, y al final lo consiguieron. La caminata fue breve: a las dos cuadras, ella quiso volver.

Entorno virtual

"Otro factor que incide, y aparece también en el varón de 15, son los videojuegos y las redes. El encierro profundizó las dificultades para cortar con el entorno virtual", observa Damián.

Según Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres, y autora de libros de crianza, "algunos chicos son de por sí más temerosos, y su aproximación a las cosas de la vida es más temerosa: la casa les dio seguridad y al abrir la puerta no tienen ganas de salir".

Pero hay otros que tal vez incorporaron las preocupaciones de los relatos adultos sobre el coronavirus, a veces exagerados: "Es el momento de que los papás, que son sus referentes, les expliquen que no corren riesgos. Que están haciendo la cuarentena para cuidar a los mayores, que estaban seguros antes y que están seguros ahora, y que pueden salir junto a ellos y los van a cuidar".

En ese sentido, es clave disolver los temores paso a paso. "Los miedos se resuelven con información, con pequeños cambios que el chiquito aguante sin angustiarse. Se puede empezar por salir un rato al palier del edificio o a la vereda, para ir acercándose a la calle. Con los más chicos se puede jugar a que salen a pasear, o contarles un cuento sobre el tema", recomienda Seitún. En todo caso, "hay que estar alerta porque los miedos a veces se disfrazan de 'no me interesa', 'no me gusta', 'no quiero'".

A Bruna, de 9 años, desde chica le cuesta dejar su casa. Disfruta mucho de pintar, hacer manualidades o seguir tutoriales online para aprender cosas nuevas. "Hacemos muchos esfuerzos para que mantenga su vida social y esto le vino bárbaro para quedarse adentro", cuenta Mariela, su madre. Por eso este fin de semana decidió ponerse firme: "Hoy vamos a salir". Toda la familia fue a dar una vuelta en bicicleta por su barrio, Villa Devoto. Y aunque al principio costó, Mariela cree que fue una decisión acertada: "Al final, Bruna disfrutó un montón. Creo que para no fomentar el miedo está bueno ir haciéndolo así. De a poco".