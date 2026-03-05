LA NACION

Dos choques en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió una persona y el tránsito quedó parado

Ocurrió en el kilómetro 150 y en el 149, a la altura de Baradero; varios camiones están involucrados

Este jueves por la mañana se registraron dos choques -a menos de un kilómetro de distancia entre sí- en la autopista Rosario-Buenos Aires, sentido a Capital. En total son cuatro los vehículos involucrados; en uno de ellos murió una persona.

A raíz de lo ocurrido, hay un corte total en ambos carriles y se generó caos de tránsito. Para descongestionar las vías las autoridades establecieron un desvío por la ruta 191.

De acuerdo a lo que indicó Marcos Varela, oficial de Bomberos de San Pedro, los accidentes ocurrieron en los kilómetros 149 y 150 alrededor de las 2.50. En el primero, chocaron un micro y un camión, cuyo conductor murió.

En tanto, mientras se acumulaba el tránsito por detrás del siniestro, colisionaron dos camiones. “Tomó una hora y 40 minutos sacar a la víctima del vehículo”, detalló Varela en diálogo con LN+.

De acuerdo a lo que publicó el portal Cadena 3, las demoras alcanzan las dos horas para quienes viajan hacia Buenos Aires. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución para evitar mayores complicaciones mientras se desarrollan las tareas de peritaje y remoción.

Noticia en desarrollo

