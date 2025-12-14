Jujuy: un joven de 14 años murió apuñalado durante una pelea entre bandas de adolescentes

Un adolescente de 14 años murió tras ser apuñalado durante una pelea entre grupos de jóvenes ocurrida en la madrugada de este sábado en el barrio Túpac Amaru, en la capital de Jujuy. Además, otro menor, de 13 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

El episodio se produjo alrededor de la 1.30 en un tramo de la calle Pozo Cavado, en la Etapa 11 del mencionado barrio, y fue reportado por personal policial de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero, según informó El Tribuno de Jujuy.

Una cámara de seguridad grabó parte del enfrentamiento entre los grupos de jóvenes. Primero se puede ver gente corriendo por la calle perpendicular a la de la casa en la que se encuentra la cámara. Luego, la corrida pasa a ser principalmente en la calle que está siendo filmada directamente por el dispositivo que realizó el registro.

Una cámara de seguridad registró parte de la disputa entre los dos grupos de jóvenes

Se ve a un grupo de jóvenes corriendo a otro que es aparentemente menor en cantidad de integrantes. Por unos segundos la imagen se encandila y, en ese momento, se escuchan gritos más fuertes. A simple vista, pareciera que en ese instante puede haberse ocasionado la herida de alguna de las víctimas del hecho. Más adelante el grupo atacante se retira al grito de “esto es la Túpac, giles”.

Tras la alerta, efectivos de la Seccional 56° y una ambulancia del SAME acudieron al lugar y encontraron al adolescente de 14 años tendido en la vía pública con una herida grave.

De acuerdo con la información policial, los profesionales de la salud intentaron reanimar al joven, pero constataron que ya no presentaba signos vitales. La víctima murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y un shock hemorrágico, producto de un profundo corte en el muslo izquierdo.

Los efectivos de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero se hicieron presentes en el lugar tras ser alertados de la presencia dos heridos El Tribuno Jujuy

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la realización de la autopsia correspondiente y luego sería entregado a sus familiares.

Durante la pelea, otro adolescente de 13 años sufrió una herida de arma blanca a la altura de la cintura. El menor fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital Materno Infantil de la capital provincial, donde quedó internado y se encuentra fuera de peligro.

Las primeras actuaciones indican que las heridas de los jóvenes se produjeron en el marco de una pelea entre dos grupos de adolescentes que se encontraron en la vía pública.

Según la reconstrucción realizada por la Policía, la discusión se habría originado por cuestiones vinculadas a la pertenencia barrial, ya que algunos de los jóvenes involucrados serían de otro sector de la ciudad. En ese contexto, uno de los participantes habría utilizado un arma blanca para atacar a las dos víctimas.

Hasta el momento no se registraron detenciones por el homicidio. La Brigada de Investigaciones continúa con las tareas para identificar y localizar al autor o a los autores del ataque.

En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en una vivienda cercana, donde se desarrollaba una fiesta y donde se encontraba uno de los grupos involucrados en el enfrentamiento. En ese procedimiento se secuestró un machete, que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado durante el ataque. Además, los investigadores analizan las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa próxima al lugar del hecho, que registró parte de la discusión entre los jóvenes.