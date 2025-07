Periodistas, familiares y amigos despidieron a Mario Mactas

El periodista Mario Mactas murió este sábado por la tarde a los 80 años. El también escritor, figura desatacada de la prensa argentina, falleció tras estar internado en la Fundación Favaloro debido a una neumonía. Periodistas, familiares y amigos se acercaron este domingo a su velatorio en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 130, para darle su último adiós.

“Teníamos una relación muy linda, nos acompañábamos mucho, teníamos muchas cosas en común más allá de la profesión. Una mirada”, relató su hija Mariana Mactas en la puerta del velatorio, en diálogo con TN. Al mismo tiempo, precisó que todos los días “cruzaban” mensajes y hablaban de los temas de actualidad que ocurren en el país.

La despedida a Mactas comenzó a las 8 de la mañana y finalizó a las 13, contó con la presencia de destacadas figuras del mundo periodístico y del espectáculo. Entre ellas, Alejandro Dolina, Chiche Gelblung, Ariel Tarico, Lorena Maciel, Guillermo Lobo, Carlos Ulanovsky y Diego Sehinkman, entre otros.

Chiche Gelblung junto a su mujer Gerardo Viercovich - LA NACION

El humorista Ariel Tarico, uno de los tantos admiradores de este señor de la radio Gerardo Viercovich - LA NACION

La llegada a la Legislatura porteña de la conductora Lorena Maciel, excompañera de trabajo de Mactas Gerardo Viercovich - LA NACION

“Mario era un tipo muy joven, muy conectado con el presente”, sostuvo Mariana. Y sumó: “De hecho, a mí todavía me cuesta que se haya ido porque estaba tan bien, tan lúcido, tan bien de la cabeza hasta último momento, que uno no entiende cómo puede ser que se termine”.

En la misma línea, se refirió a su relación como padre e hija: “Tuvimos la suerte de tenernos como padre e hija y tuvimos la suerte de poder hacer ese homenaje común, un cierre, porque es una película que era de los dos también -Un tal Mario, que se estrenó en abril del año pasado-”.

Guillermo Lobo, histórico conductor de TN, en la puerta de la Legislatura porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Por último, Mariana habló sobre su rol como padre. “Era un papá súper afectuoso. Mis tres hermanos no me van a dejar mentir, era muy cariñoso, muy afectuoso, muy lúdico. Con algunas cosas que tenían que estar... a mí me enseñó a leer, había que leer, todos leíamos desde chicos. Pero, sobre todo, era un papá muy cariñoso, muy gamba, muy compañero”, concluyó.

El periodista y psicólogo Diego Sehinkman fue otras de las personalidades de los medios que se acercó a despedir a Mario Mactas Gerardo Viercovich - LA NACION

En declaraciones a TN, el imitador, comediante y locutor Ariel Tarico sostuvo: “En el último tiempo siembre dialogábamos, nos juntábamos a tomar un café. Ahora pude estar con su viuda y abrazar a su hija Mariana. Pude disfrutar de su ironía, de sus charlas. Perdimos un tipo que fue único. Él se la jugó por lo que pensaba, todos lo recuerdan como alguien que aportaba una mirada distinta”.

Mario Mactas nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el 13 agosto de 1944. Su vínculo con las letras comenzó en su juventud, durante su paso por el Colegio Nacional Buenos Aires, donde participó activamente en revistas estudiantiles junto a futuras figuras del periodismo y la cultura, como Mario Sabato, Rolando Hanglin, Pepe Eliaschev y Pablo Gerchunoff.

El periodista Carlos Ulanovsky, otra figura clave de la radiofonía, junto a a hija estuvo presente en la despedida de Mario Mactas Gerardo Viercovich - LA NACION

Aunque inició estudios en Medicina y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), su verdadera vocación lo llevó por otro camino.

El periodista Mario Mactas Hernan Zenteno - La Nacion

A lo largo de más de seis décadas, desarrolló una extensa trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue uno de los protagonistas en los inicios de revistas emblemáticas como Gentealidad y Satiricón. Asimismo, marcó una época con sus diálogos radiales junto a Hanglin en el ciclo El Gato y el Zorro.

Durante la última dictadura, en 1977, trabajaba en El Ratón de Occidente y la revista femenina Emanuelle, cuando fue secuestrado y golpeado durante diez días por un grupo de tareas, junto al director Oskar Blotta y otra periodista. Tras ser liberado, emigró primero a Colombia y luego a España.

Mario Mactas y Rolando Hanglin

De regreso a la Argentina, se consolidó como un observador agudo de la realidad contemporánea. Sus columnas en TN, bajo el título “El toque Mactas”, se volvieron una marca registrada por su estilo.

Velatorio de Mario Mactas en la Legislatura porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

En abril de 2024, su hija Mariana lo retrató en su ópera prima un documental titulado Un tal Mario. En una nota publicada en LA NACION, Mariana describió a su padre como un hombre con una “manera particular de mirar el mundo, original, fuera de la caja o inclasificable”.