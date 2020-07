Permiso de circulación: cómo sacarlo durante la cuarentena hasta el 16 de agosto

Sin grandes cambios en las restricciones de la cuarentena, todavía es necesario tramitar el certificado de circulación para transitar por la vía pública Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

A contramano de la anterior extensión de la cuarentena por coronavirus, en el anuncio de la nueva prórroga, vigente entre el lunes 3 y el domingo 16 de agosto, el presidente Alberto Fernández descartó la incorporación de nuevas actividades al listado que permite tramitar el certificado de circulación. Esta decisión fue tomada por el Gobierno ante el aumento sostenido de contagios de Covid-19.

De esta forma, durante las próximas dos semanas se mantendrá inalterado el universo de personas habilitadas para sacar el permiso para circular que incluye a trabajadores esenciales y un número de actividades permitidas que se pueden consultar en el siguiente link www.argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas.

¿Qué pasa me paran sin permiso para circular en un vehículo particular?

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se retendrá la licencia de conducir de aquellas personas que pasen por un control y no tengan el permiso de circulación. Se le dará un formulario para que pueda circular por 10 días más hasta que pague la multa y le vuelvan a entregar el registro. En caso de no abonarla luego de ese plazo, se vencerá el formulario y no podrá circular.

Esta medida cambia en esta nueva cuarentena ya que hasta el viernes 17 de julio podía ocurrir que se retuviera el vehículo si no se tenía el permiso. Ahora se quitará la licencia y en caso de reincidir ahí se quitará el auto o moto del infractor.

Paso a paso: cómo sacar el nuevo certificado de circulación

Ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular. En la página se debe bajar hasta el hasta que aparezcan dos grandes botones y hacer click en "Tramitá tu certificado único habilitante para circular".

Informar si se tiene DNI. Cliquear en "Sí" y luego en "Continuá".

Seleccionar residencia. Se debe notificar la provincia argentina de residencia. Luego hacer click en "Continuá".

Elegir el motivo de la excepción para tramitar el permiso. Hay dos opciones: la primera es "Porque tenés que viajar a tu trabajo", la segunda es "Permisos especiales".

En caso de elegir "Porque tenés que viajar a tu trabajo", se desplegará una segunda pregunta para dar información detallada sobre el tipo de actividad laboral.

Luego se debe hacer click en "Completá el formulario".

Completar el formulario para trabajadores exceptuados. Se deben llenar todos los campos sobre información personal, sobre el empleador y los medios de transporte que se necesitan usar para asistir al puesto de trabajo.

El último paso antes de solicitar el certificado consiste en adjuntar alguna documentación que justifique el permiso: recibo de sueldo, comprobante de monotributo o carta del empleador. Luego cliquear en "Solicitar certificado".

Descargar el certificado. Tras completar todos los campos del formulario y enviarlo, el sistema informará que "dentro de las 2/4 horas podrás descargar tu formulario".

Paso a paso: cómo sacar el nuevo certificado de circulación durante la cuarentena para permisos especiales

Se deben seguir los mismos pasos arriba descritos y en la instancia de elección del motivo de solicitud del certificado de circulación elegir la segunda opción: "Permisos especiales".

Elegir alguna de las tres opciones: por emergencias, situaciones imprevistas o urgencias; para asistir a turnos médicos o hacer trámites impostergables (24 horas); para asistir a familiares, a persona mayor o a personas con discapacidad y para padres/madres separados que deben trasladar hijos o hijas (24 horas) o para hacer tratamiento médico prolongado.

Según la opción elegida se deberá completar un formulario con los datos personales y los detalles sobre la urgencia o trámite que se debe realizar . Cliquear en "Solicitar certificado".

. Cliquear en "Solicitar certificado". Descargar el certificado. Tras completar todos los campos del formulario y enviarlo, el sistema informará que "dentro de las 2/4 horas podrás descargar tu formulario".

¿Cómo descargar el permiso de circulación?

Pasadas entre 2 y 4 horas desde que se realizó el trámite, volver a ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/circular.

Hacer click en el botón "¿Pasaron 4 horas desde que lo tramitaste? Descargalo".

Completar el número de DNI y el número de trámite de DNI. Luego hace click en "No soy un robot" y en "Ver PDF".

Elegir el certificado de circulación que se quiera descargar.

También se puede descargar el certificado para vehículos.

Pasos a seguir para obtener el permiso de circulación desde la app CuidAR

Descargar la aplicación CuidAR. Completar el formulario. Esperar la admisión de la solicitud, que puede demorar algunas horas.

¿Cómo descargar la aplicación CuidAR para ver el permiso de circulación?

Ingresar a la página www.argentina.gob.ar/aplicaciones/coronavirus.

Elegir el sistema operativo del teléfono celular: para smartphones con Android hacer click aquí; para iOS (iPhone) , cliquear aquí.

con hacer click aquí; para , cliquear aquí. También se puede descargar directamente desde las tiendas App Store (iOS) y el Google Play (Android).

Permiso para circular de esenciales y permiso de circulación especial por 24: cuáles quedan habilitados

Según anunció el presidente, entre el lunes 3 y el domingo 16 de agosto se mantiene la cuarentena diferenciada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos afectados por el coronavirus en todo el país. Así, las actividades contempladas para solicitar permiso de circulación son:

1. Actividades esenciales establecidas en el artículo 6° del DNU 297:

Estas personas deberán consignar obligatoriamente el número de SUBE y/o de patente.

2. Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo (Parques Industriales, industrias exportadoras, ciclo continuo):

Estos trabajadores deberán utilizar transporte privado.

3. Permisos especiales, que contemplarán los siguientes casos:

Padres y madres separados.

Trámites y urgencias (serán válidos por 24 hs., y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana).

Asistencia a familiares.

Personas que estén realizando un tratamiento prolongado.

4. Comercios de cercanía y actividades no esenciales:

Comercios: primero abrirán los negocios de cercanía. Para las siguientes etapas se prevé la apertura de locales de indumentaria y calzado y luego, los negocios a cielo abierto, salvo en Once y en la Avenida Avellaneda.

Restaurantes: siguen en modalidad delivery y take away.

Peluquerías y locales de depilación, manicura y pedicura: serán habilitados en la primera de las seis etapas de la reapertura gradual.

Mudanzas: estarán habilitadas nuevamente desde el próximo fin de semana.