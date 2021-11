“Pobres de mierda” y “Ojotas de indio”: cómo sigue el caso de la joven que agredió a una policía en Colegiales

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, denunció por discriminación a la joven de 19 años que agredió verbal y físicamente a una oficial de la Policía de la Ciudad anteanoche en el barrio de Colegiales. La presentación realizada por el funcionario ante el Ministerio Público Fiscal incluyó la transcripción de la discusión a los gritos entre la mujer y los agentes, a lo largo de la cual la joven de 19 años utilizó expresiones discriminatorias tales como “no me gustan las negras”, “pobres de mierda” y “ojotas de indio”.

A partir del altercado con el personal policial, que se trasladó a Avenida Lacroze y Conde alertado por la fuerte discusión que la mujer tenía a bordo de un taxi con su novio, el funcionario porteño argumentó que podría haberse incurrido en la trasgresión a la Ley N° 23.592 y al artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A modo de prueba, la denuncia contiene la desgrabación del video que se registró durante la agresión. Durante el mismo, la joven pide a los gritos: “Dejá de grabarme vos, pobre de mierda” y al ser sujetada por una oficial de policía exclama: “No me toques, no me gustan las negras”. En la secuencia se observa además cómo, cuando la agente intenta devolverle la campera que se le cayó al suelo, la mujer la golpea y repite: “No la toques, no me gustan las negras”. A continuación, agrega: “Sacame a esta gente por favor, aparte graban... Mirá lo que son, con esas ojotas de indio pobre”.

En ese sentido, el artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad refiere que “quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa”.

"No me toques, no me gustan los negros": el insulto de una joven a una policía

Tras la difusión del video, el Ministerio Público Fiscal confirmó que “la Fiscalía PCyF 22 Especializada en Discriminación, a cargo de Mariela De Minicis, inició actuaciones de oficio frente a los hechos ocurridos el pasado miércoles 3 por la noche, cuando una mujer agredió verbalmente a una de las policías que actuaba tras una discusión con su pareja, profiriéndole frases discriminadoras”.

La desgrabación del video

“¡Calmate!”, insistía la mujer policía mientras la joven lanzaba una catarata de insultos en su contra.

“¡Dejá de grabarme vos, pobre de mierda!”, exclamó la adolescente, mientras un transeúnte grababa el episodio y le gritaba: “¡No! ¡Estás loca! ¿Me podés escuchar, flaca?”.

“¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame!”.

La adolescente pedía por un tal Gonzalo que, según pudo saber LA NACION, se trata de su pareja.

“¡No me gustan las negras, no me gustan las negras!”, insistía mientras las agentes intentaban calmarla.

Hasta desde los balcones hubo vecinos que se sumaron a la discusión con indignación. “¡¿Cómo vas decir una cosa así!?”, gritaban.

“No me gustan las negras, por favor, me pongo mal”, continuó la adolescente, mientras se colgaba de un oficial y seguía gritando contra la mujer policía: “¡No me gusta la gente oscura!”.

“¡Sacame de esta gente, por favor”.

“Aparte graban…”, observó ella, cuando la apuntaban con la cámara, y disparó contra la vestimenta de uno de los testigos: “Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre”.

Tras varios minutos de discusión, los policías la escoltaron. “¡Te van a detener!”, exclamó uno de los vecinos, y ella contestó: “Callate, vos, ¡pobre de mierda!”.

Un hombre decidió dirigirse a la joven en inglés, con ironía. “Vos no sabés de qué estás hablando ni con quién estás hablando. Callate y respetá a la policía”, le ordenó, y completó hablando en español: “¿Entendiste?”.