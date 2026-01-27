Arrasó en una serie española de Netflix, se alejó de la fama y hoy arma carpas en San Clemente del Tuyú

Valle Salvaje es una de las producciones más exitosas que Netflix tiene en su catálogo. La serie española, que el 27 de agosto de 2025 estrenó su tercera temporada, no solo conquistó al público ibérico, sino a todo el de habla hispana, por lo que los argentinos se convirtieron en los seguidores más fieles. Debido a esto es que no tardó en viralizarse el hecho de que uno de sus actores decidió alejarse de la fama por un tiempo y buscar trabajo en la costa atlántica, precisamente en San Clemente del Tuyú.

Julen Katzy habló de su nueva vida en San Clemente del Tuyú (Foto: Captura TV)

Julen Katzy, quien interpreta a Leonardo de Guzmán -un joven de la alta sociedad madrileña, hijo de un marqués, que llega al valle enfrentando conflictos internos y mostrando una faceta de sufrimiento, pero con nobleza- dialogó este martes con Arriba América (América TV), donde contó que se encuentra en la ciudad balnearia haciendo “changas” como carpero. “De un día para otro dije: ‘Me voy para Argentina’. Y tenía un amigo acá, un amigo mío de toda la vida de ahí de España“, contó.

El actor tiene 21 años y saltó a la fama por su interpretación en Valle Salvaje (Foto: Netflix)

En ese sentido, reveló que está sin trabajo desde que terminó de grabar la ficción de época: “No tenía ahora mismo nada de trabajo y yo soy así, hay cosas que las siento, que las tengo que hacer, que no las pienso mucho y tomo decisiones entonces en base a eso”.

Y continuó: “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina y tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”.

Pero la decisión del intérprete de 21 años no fue casual. Según explicó, es amigo del sobrino del dueño del balneario y fue él quien le ofreció el trabajo de armar y desarmar las carpas cada mañana. Sin embargo, ese no es el único empleo que tiene, ya que contó que a la noche se desempeña como mozo en una pizzería.

Quienes vieron la serie no dejan de sorprenderse cuando lo encuentran en un rol totalmente distinto al que se acostumbraron a ver. “Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen: ‘¿Te parecés muchísimo al actor de la novela?’. Y digo: ‘Sí, claro, claro’. Y nada, me lo paso bien, y luego hacemos fotitos, mandamos saludos”, dijo.

Al ser consultado por sus días en la costa, indicó: “Vivo acá en el balneario. Lucas, que es el dueño, y le quiero agradecer también mucho por todo lo que me está dando, me dejó un cuarto, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan de cenar y a cambio, pues yo le ayudo acá con lo que necesita”.

“Es una experiencia, es algo que no voy a vivir nunca si no. Para mí la vida no es dormir hasta las 3 de la tarde... Me quedo hasta marzo”, completó.

Algunos de los comentarios que se vieron en redes tras la viralización del video (Foto: Captura X)

¡¡Notón metieron!! Divino el pibe y super sencillo”; “Nooooooo, de marqués en España a playero en San Clemente?”; “Qué grande” y “¡Qué loco!! ¡¡Estoy viendo la 1.ª temporada donde él sale!! No sé si su personaje sigue, jejeje”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió de los usuarios de X, donde el clip causó furor.