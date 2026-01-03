“Por fin cayó la dictadura”. Cómo se vive desde el Obelisco la nueva situación de Venezuela

Jesús Barrón, tiene 26 años, y sabe dolorosamente lo que fue vivir en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó a la Argentina, luego de un complejo periplo que incluyó pasar por Brasil. Barrón sufrió heridas muy graves, incluido un tiro en la cabeza, durante una protesta de 2017, y está en silla de ruedas. Entre la comunidad de venezolanos en la Argentina, es una persona muy reconocida y fue de las primeras en llegar al Obelisco para compartir con sus compatriotas los sentimientos que le genera la salida del poder de Nicolás Maduro y su esposa.

“Estoy muy muy alegre. Por fin cayó la dictadura. Quiero quiero volverá a Venezuela”, le contó este mediodía a LA NACION, mientras compartía sentimientos con otros ciudadanos de ese país que amanecieron hoy con la noticia de que Estados Unidos había capturado al líder chavista.

Barrón reside en la Argentina con su padre. Su madre y buena parte de su familia permanecieron en Venezuela. Hasta hoy era muy cauteloso con las comunicaciones. “Si mi mamá llama, allá muere mucha gente”, señaló angustiado Barrón al contar las peripecias por las que muchos ciudadanos venezolanos han pasado en estos años de mandato de Maduro.

A su lado está su padre, José Gregorio, de 70 años, que convalida el relato de su hijo. Llegaron a la Argentina en 2018: “Fuimos perseguidos en Venezuela durante un año en 2017. A Jesús lo perseguían los colectivos de Maduro. Entonces la oposición nos llevó a Boavista, nos sacaron en un avión, y de Boavista no volvieron a encontrar y nos sacaron los militares a Porto Alegre. Allí, en Porto Alegre, habían 14 policías de Maduro disfrazados y, entonces los militares brasileños decidieron sacar a jesús para la Argentina. Aquí nos recibió la comisión argentina de venezolanos refugiados”.

Cerca de los Barrón, aprovechando que el clima es más que agradable para estar al mediodía en el Obelisco, Alida Quiñones, de 65 años, repasa su historia en Venezuela. Llegó a Buenos Aires hace seis meses. Allá la situación se había puesto muy difícil. No tenía trabajo y a pesar de qué también ya trabajé porque soy jubilada, pero la pensión no alcanza".

Para los venezolanos en Buenos Aires, el Obelisco es el punto de encuentro Nicolas Suarez

Impactada aún por las noticias que llegan desde Caracas, Quiñones ejemplifica: “Imagínate tú 130 bolívares, que no es ni mi medio dólar. Ahora esperamos que todo se derrumbe de una buena manera y que pronto cada quien pueda regresa, según su gusto, su necesidad. Aunque uno tenga tanta expectativa, tantas cosas en la mente, todavía estamos confundidos, no reaccionamos”.

Muchos venezolanos se reúnen en rondas para compartir por las redes sociales, en sus celulares, las noticias que van llegando. Otros, siguen las novedades desde los canales de televisión internacionales que informan cómo se encuentra el panorama en Caracas y los detalles que van trascendiendo de la operación del gobierno de los Estados Unidos para capturar a Maduro y a su esposa y sacarlos del país.

Algunas banderas venezolanas flamean entre quienes se acercan a compartir este momento. Hay quienes salieron un rato de sus trabajos para enterarse de qué sucede en su país, otros que dejaron sus actividades previstas para este sábado y decidieron encontrarse en el Obelisco. “Hemos venido muchas veces a protestar por las cosas que ha hecho Maduro en Venezuela. Por eso, este es un lugar de encuentro en el exilio”, coincide muchos consultados.

María Pastore

Noticias en desarrollo