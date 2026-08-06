Por la visita de León XIV: el papamóvil que usó Juan Pablo II en su paso por Buenos Aires estará en exhibición

Tras la confirmación de la visita del Papa León XIV al país, el Automóvil Club Argentino (ACA) busca celebrar el acontecimiento con una nueva exhibición para los argentinos. La institución anunció que hará homenaje a Juan Pablo II, el último Papa en visitar el país, al exhibir el papamóvil en el que se trasladó durante su paso por Buenos Aires.

La peregrinación de León XIV llegará 39 años después de la última visita de Juan Pablo II. El Sumo Pontífice estuvo dos veces en la Argentina: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987, cuando se celebró la primera Jornada Mundial de la Juventud.

El Papa León XIV en la isla Lampedusa dpa - IPA via ZUMA Press DPA

El papamóvil se encontrará en exhibición durante 10 días en la puerta de la sede central del ACA, en avenida del Libertador 1850. Podrá ser visitado por el público de forma libre y gratuita.

El ACA fue responsable de la fabricación del vehículo oficial para el traslado de Juan Pablo II en su visita de 1982. Desde la institución tomaron como base una camioneta Ford F-350 modelo 1981, que originalmente cumplía funciones como grúa de auxilio de Automóvil Club Argentino.

La visita del Papa Juan Pablo II en 1987 a la Argentina.

En tan solo cuatro días, con turnos continuos de 24 horas, un equipo de técnicos, operarios y especialistas construyeron el vehículo. Eliminaron el sistema de grúa en la parte trasera y allí levantaron una cabina cerrada y que cumpla las rigurosas medidas de seguridad requeridas para la protección del Sumo Pontífice.

En especial, pusieron cristales antibalas de gran espesor, algo fundamental tras el atentado que sufrió el entonces Papa en Roma un año antes, cuando un extremista turco le disparó cuatro veces mientras saludaba a los fieles.

El papamóvil usado en 1982 por el Papa Juan Pablo II

En su interior, colocaron una base de madera de quebracho, una alfombra roja y un asiento giratorio de color blanco para facilitar la cercanía y el saludo panorámico.

Tras la visita de Juan Pablo II, el vehículo fue cedido para la visita del Papa a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1988. El papamóvil se convirtió en una pieza de gran valor patrimonial y emocional.

La segunda visita del Papa Juan Pablo II a Argentina en 1987 Archivo

“El Automóvil Club Argentino (ACA) celebra con profundo beneplácito el anuncio oficial emitido por la Santa Sede sobre la próxima Visita Apostólica del Santo Padre a la Argentina, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de este año, recorriendo las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Este acontecimiento marcará el reencuentro del pueblo argentino con la máxima autoridad de la Iglesia Católica”, señalaron desde ACA.

“Recibimos con gran satisfacción la confirmación de la visita del Santo Padre al país. Como institución hemos estado cerca en esos momentos con gran orgullo. En nuestro museo sentimos ese fervor y recuerdo de la gente que pregunta o visita el vehículo que usara Su Santidad Juan Pablo II y por ello lo hemos puesto en exhibición nuevamente en la puerta del club”, sostuvo el presidente de la institución César Carman.

El recorrido del papa León XIV en la Argentina

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará un viaje por Sudamérica durante el 6 y el 17 de noviembre, con un itinerario que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El cronograma del Sumo Pontífice en la región comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, jornada en la que será recibido inicialmente en Ezeiza.

Al día siguiente, el lunes 9, se llevará a cabo la reunión oficial entre los jefes de Estado en la sede del Poder Ejecutivo nacional.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará un viaje por Sudamérica durante el 6 y el 17 de noviembre Andrew Medichini - AP

En el plano eclesiástico, la agenda contempla una misa central en la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles, además de una visita clave a la Basílica de Luján, aunque la fecha exacta no está confirmada.

Luego, la elección de Córdoba como sede de una de las jornadas, para celebrar una misa se debe a que es la provincia que se encuentra en el centro del territorio argentino, con el fin de facilitar el acceso a los fieles de las distintas provincias del interior del país, dada su ubicación estratégica.

Durante su estancia en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la Avenida del Libertador.