Por qué el ejercicio físico es muy importante como “morigerador” del estrés crónico, según un médico cardiólogo

En un contexto en el que el estrés crónico afecta a una gran parte de la población, el cardiólogo Mario Boski destacó el rol central del ejercicio físico como herramienta terapéutica. “Es una de las primeras indicaciones”, aseguró en LN+, al referirse a su uso para mitigar los efectos del estrés sostenido en el tiempo.

Según explicó, la actividad física actúa directamente sobre los mecanismos biológicos que se activan en el organismo cuando una persona atraviesa situaciones de estrés.

Dr. Mario Boskis, cardiologo

Cómo impacta el estrés en el cuerpo

Boski advirtió que el estrés dejó de ser un problema exclusivamente emocional. “Es un factor de riesgo independiente, casi tan importante como tener colesterol alto o hipertensión”, señaló, y recordó que estudios muestran que puede casi duplicar el riesgo de infarto.

El proceso, explicó, tiene una base fisiológica clara. El estrés crónico activa la liberación de cortisol, una hormona que, en niveles elevados y sostenidos, genera múltiples efectos negativos: sube la presión arterial, aumenta el azúcar en sangre, favorece el aumento de peso y daña las arterias.

“En los vasos sanguíneos ataca el endotelio, genera inflamación y puede hacer que se obstruyan”, detalló.

Boski advirtió que el estrés dejó de ser un problema exclusivamente emocional TUAINDEED

El rol clave del ejercicio

Frente a ese escenario, el ejercicio físico aparece como una herramienta central. “Libera endorfinas, que contrarrestan el efecto del cortisol crónico y también el de la adrenalina”, explicó Boski.

Ese mecanismo produce un efecto positivo tanto a nivel físico como mental, lo que convierte a la actividad física en un modulador del estrés. Además, el especialista subrayó que el ejercicio impacta directamente sobre otros factores de riesgo asociados: “Puede disminuir el colesterol, el azúcar y la hipertensión arterial”.

En ese sentido, remarcó que se trata de una recomendación ampliamente utilizada en la práctica clínica: “La damos en el 99% de los pacientes que se perciben estresados”.

La actividad física es un modulador del estrés, según explicó el cardiólogo

Un problema que también afecta a jóvenes

El cardiólogo también advirtió que el estrés crónico no es exclusivo de adultos mayores y puede afectar a personas jóvenes.

Entre las manifestaciones más frecuentes mencionó las palpitaciones o la sensación de “sentir el corazón”, producto de la activación del sistema nervioso simpático y la liberación de hormonas del estrés.

En algunos casos, incluso, estos síntomas pueden confundirse con ataques de pánico, por lo que recomendó consultar para descartar problemas cardíacos.

En algunos casos, los síntomas del estrés pueden confundirse con ataques de pánico

Más allá del ejercicio: hábitos saludables

Aunque destacó el rol de la actividad física, Boski insistió en que el abordaje debe ser integral. En ese sentido, recomendó una alimentación basada en la dieta mediterránea, con alimentos frescos y sin procesar.

“Coman comidas reales”, sintetizó. Por último, señaló que el estrés crónico puede detectarse a través de cambios en los hábitos: alteraciones del sueño, dolores de cabeza persistentes, cambios en la conducta o en la alimentación.