Por qué hay paro en las universidades nacionales y cuándo es la marcha universitaria

La comunidad universitaria argentina se moviliza con docentes y no docentes de más de 60 universidades nacionales, que iniciaron un paro en todo el país. La medida, impulsada por diversos gremios, se originó tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El objetivo es revertir la decisión del Poder Ejecutivo en el Congreso.

¿Por qué hay paro en las universidades nacionales?

Los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los de la Conadu Histórica y la Unión Docentes Argentinos (UDA), junto a los no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), concretaron un paro en las más de 60 universidades del país. Esta acción responde al veto presidencial de la Ley de financiamiento universitario. Los gremios sostienen que esta ley solo comprometía el 0,1% del PBI, en contraste con la pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Esta acción responde al veto presidencial de la Ley de financiamiento universitario Ricardo Pristupluk

A diferencia de medidas anteriores, esta vez se observó una postura unánime en todas las facultades. En Ciudad Universitaria, por ejemplo, los edificios de FADU y Exactas permanecieron cerrados. En las facultades de Medicina, Económicas y Farmacia y Odontología de la UBA, la ausencia de estudiantes fue notoria.

Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba, describió el paro como “muy fuerte, con un acatamiento como últimamente no se veía, de todos los sectores universitarios y en todas las facultades”.

Se observó una postura unánime en todas las facultades Ricardo Pristupluk

¿Cuándo es la marcha universitaria?

Se espera una marcha federal masiva frente al Congreso de la Nación el miércoles 17 de septiembre, en caso de confirmarse la sesión en Diputados para revertir el veto. La ley vetada proponía la creación de un fondo anual de 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), la garantía de becas y una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con actualización mensual por IPC.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei presentará el proyecto del Presupuesto 2026, que incluirá una contraoferta en materia educativa.

Se espera una marcha federal masiva frente al Congreso de la Nación el miércoles 17 de septiembre Ricardo Pristupluk

Los fundamentos de la protesta, según los gremios

Más allá del reclamo salarial, los gremios denuncian una falta de respeto a las instituciones. Cagnacci agregó: “Hay un grado de desazón, de angustia muy grande en función de que es la segunda vez que este Gobierno nacional veta una ley de financiamiento universitario. También hay una alta preocupación de todo el sistema universitario en función del grado de autoritarismo que se ve en el no respeto a las instituciones, el no respeto a la división de poderes, el no respeto a la República”.

Tras la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades, los gremios volvieron a reclamar por los salarios, que representan cerca del 85% del presupuesto universitario.

Las autoridades universitarias sobre la situación

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vice del CIN, Franco Bartolacci, se reunieron con representantes de la comunidad universitaria para unificar los reclamos contra el Gobierno Nacional.

Paro universitario en la facultad de Ciencias por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario Ricardo Pristupluk

Alpa cuestionó la falta de respuesta del Gobierno, a pesar de reconocer la pérdida salarial de los docentes: El veto mismo dice que los salarios docentes perdieron el 40%. Ahora, lo que no sabemos es por qué no está respondiendo, porque estamos convencidos de que no es una cuestión económica, porquelas cuentas públicas cierran perfectamente. Es una cuestión indudablemente que va más allá, donde pareciera que la salud y el sistema universitario no van de la mano o no le interesa a este Poder Ejecutivo mantenerlas”.

Bartolacci instó al Congreso a revertir el veto: “Todo el tiempo venimos trabajando con los legisladores nacionales. Advertimos desde hace tiempo cuál es la situación porque no queríamos llegar a este punto de gravedad. Hay que remarcarlo una y otra vez: es el 0,1% del PBI lo que compromete fiscalmente la ley de financiamiento universitario”

Paro universitario en la UBA por el en contra del veto presidencial Ricardo Pristupluk

El posible escenario a futuro

Según una fuente de la Universidad Nacional de La Matanza UNLaM, existe preocupación por la posibilidad de que el conflicto se agrave y se interrumpa el cuatrimestre con un paro por tiempo indeterminado. La fuente remarcó que, a pesar de reconocer el recorte salarial del 40,25%, el Gobierno no ofrece alternativas para recomponer los salarios. “El tema es que nos dicen ‘se debe esta cantidad de dinero, pero no tenemos para pagarlo’, y no ofrecen ninguna alternativa para recomponer salarios”, sentenció la fuente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.