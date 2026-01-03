Por qué las mascotas se estresan cuando viajan y cuáles son los dos tips para decidir si conviene llevarlas de vacaciones

Llegan las vacaciones y quienes tienen perros o gatos se hacen la misma pregunta: ¿conviene llevarlos? La médica veterinaria, Virgina Vallejo, estuvo en los estudios de LN+, donde analizó el impacto que un viaje de este tipo puede tener sobre los animales. Además, compartió una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

Las mascotas tambien se van de vacaciones

“Si vamos a llevarnos nuestras mascotas de viaje, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo la vamos a transportar”, manifestó Vallejo. “Porque esto no es algo tan sencillo de decir, me la llevo y listo”, agregó.

Según la especialista, lo que primero va a incidir en el estado de ánimo del animal es la duración del viaje, “porque no es lo mismo irme cuatro días que quince”. Luego, realizó una segmentación: los que eligen llevar a sus mascotas y los que optan por dejarlos en alguna guardería.

El kennel que llevó la profesional a los estudios de LN+

Sobre el primer grupo dijo: “Antes del viaje, hay que familiarizar a los animales con el bolso o kennel. Mínimo, un mes”. Para aquellos que opten por subirse a un avión, indicó: “Tienen que saber dos cosas. Que hay un tope de animales a embarcar, por lo cual es recomendable consultar previamente con la aerolínea. Y luego, que no todos los perros son aptos para la bodega”.

La veterinaria Virginia Vallejo en los estudios de LN+

“Por otro lado, quienes optan por no llevarlos, hoy en día tienen muchísimas opciones, desde guarderías hasta hoteles para perros y gatos”, sentenció Vallejo.

¿Lo llevo o no lo llevo?

Consultada sobre cuáles son los tips más importantes a tener en cuenta al momento de llevar a nuestras mascotas de vacaciones, la médica respondió: “Saber el destino y conocer los requisitos de ese destino. Esas dos cosas me va a permitir dilucidar si me conviene llevarla o es mejor dejarla”.

En relación a los que vacacionan en el país, la médica sostuvo: “No hace falta ir al SENASA, pero sí al veterinario”. En palabras de la médica, “cuando uno traslada un animal vivo, hay riesgo potencial de llevar algún parásito hacia el destino”.

En el caso de quienes tienen la oportunidad de viajar a otro país, las reglas del juego son otras. “Por ejemplo, para ir a Brasil, ya sea por aire o por tierra, para cumplir con los requisitos sanitarios de ese país, sí hay que ir al SENASA. Este trámite, mínimo, recomiendo hacerlo un mes antes del viaje”, sugirió Vallejo.

“Otro ejemplo es Uruguay, donde te exigen de forma obligatoria llevar un collar que protege contra la leishmania, una enfermedad zoonótica. Algo grave, porque se contagia de los animales hacia las personas. Entonces, los países que son libres de esta enfermedad, lo que buscan es restringir la barrera sanitaria”, graficó la profesional.