Por qué no funciona la línea Mitre ramal Tigre y hasta cuándo estará interrumpido el servicio

Durante poco más de un mes, los usuarios de la línea Mitre deberán buscar una alternativa para viajar desde Retiro a Tigre ya que desde el 10 de enero y hasta el 28 de febrero el servicio se verá interrumpido por un plan de modernización de la infraestructura. Las obras son impulsadas por Trenes Argentinos bajo la actual Emergencia Ferroviaria.

La linea Mitre, interrumpida todo el verano

Desde Trenes Argentinos argumentaron que las obras responden al crítico estado de las vías y durmientes, que llevan más de cuatro décadas sin mantenimiento. En la actualidad, este desgaste obliga a las formaciones a circular a velocidades muy bajas para evitar riesgos, lo que deriva en demoras y cancelaciones.

En total, la interrupción del servicio se extenderá por 50 días.

Cómo serán las obras

Las renovaciones del ramal Tigre incluyen:

7700 metros de vías en sectores que incluyen el tendido comprendido entre Crisólogo Larralde hasta Laprida y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco.

en sectores que incluyen el tendido comprendido entre Crisólogo Larralde hasta Laprida y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. El cuadro de la estación Vicente López y puentes clave.

El sistema de tercer riel y de señalamiento.

Por otro lado, en Retiro se desinstalará el centenario sistema de señales y se instalará -y probará- un nuevo método de última generación para una operación más segura.

⚠️#TrenMitre



🚧 Por obras en zona de vías



👉Los primeros y últimos servicios de mañana, viernes 9, de los ramales #Tigre, #Mitre y #Suárez circularán con modificaciones en sus horarios.



📲 Más info en https://t.co/5yQAEGcG3z y en la app Trenes Argentinos. pic.twitter.com/oWYVtjKuTT — Info Tren Mitre (@InfoTrenMitre) January 8, 2026

Qué pasará con los otros ramales

Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro.

Esta limitación se debe a la modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere el corte completo de energía por seguridad.

Así quedará el cronograma de funcionamiento de la línea Mitre desde este sábado 10 Trenes Argentinos

El mismo recorrido, otras alternativas

Trenes Argentinos puso a disposición de los usuarios un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días.

Para el ramal Tigre las posibilidades son:

Colectivos : 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343. Trenes : ramal Bartolomé Mitre y Tren de la Costa.

: ramal Bartolomé Mitre y Tren de la Costa. Subtes: líneas C y D.

En el caso del ramal J. L. Suárez, las opciones son: