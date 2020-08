Crédito: Shutterstock

En este episodio de Carreras extraordinarias para gente común, Andrés Hatum profundiza en las transiciones profesionales para no fracasar en el camino a la cima profesional y sugiere las razones de por qué podés no ser ascendido: la importancia de la etapa técnica, funcional hasta llegar a ser líder de la organización. También se focaliza en el valor de las competencias a lo largo de la carrera y cuáles son los aspectos no negociables y centrales que determinan el momento del ciclo de vida profesional. El invitado de esta semana es Esteban Iriarte, COO de Millicom en EE.UU.

