Paro universitario: ¿hay clases este viernes 27 de febrero y lunes 2 de marzo?

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de 48 horas que incluye ambas jornadas; coincide con que el lunes habrá una medida de fuerza nacional de CTERA que afectará a la educación en todos los niveles

Las universidades públicas de Argentina enfrentarán la suspensión de actividades académicas este viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo debido a un paro nacional de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La medida de fuerza busca visibilizar la situación salarial del sector y defender el presupuesto destinado a la educación superior, así como rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La huelga universitaria, que tendrá su punto de partida este viernes y se extenderá hasta el lunes, fue resuelta por CONADU y CONADU Histórica, quienes además convocaron a movilizaciones hacia el Congreso en ambas fechas. Desde CONADU Histórica explicaron que la decisión responde a un pliego de reclamos que incluye la defensa de los derechos laborales, la recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La secretaria general del sindicato, Clara Chevalier, ya había expresado el rechazo a la intención del Ejecutivo de modificar esta ley ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

El paro universitario del lunes 2 de marzo coincidirá con un paro nacional docente convocado por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), una organización que nuclea a educadores de todo el país. Esta superposición de medidas de fuerza ampliará significativamente el alcance del conflicto educativo en la Argentina. Este lunes 2 de marzo coincide con la fecha estipulada para el inicio de clases en 15 provincias, incluida Buenos Aires.

Los reclamos de CTERA son amplios e incluyen la convocatoria inmediata a la paritaria nacional docente, un aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación, y un incremento urgente del presupuesto educativo con la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Además, el gremio manifestó su rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación, por lo que demandó condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes, así como el rechazo a la reforma laboral regresiva y a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública, según comunicó el sindicato. También se debe destacar la solidaridad y acompañamiento de CTERA a los docentes de AMP La Rioja y a otras organizaciones sindicales que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

A la medida de fuerza de CTERA se adherirán importantes gremios docentes vinculados a la CGT, como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que advirtieron que no iniciarán las clases si el Gobierno no convoca a una paritaria nacional. En la provincia de Buenos Aires, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ratificaron su adhesión al paro nacional del lunes 2 de marzo, lo que impactará directamente en el inicio del ciclo lectivo bonaerense. Otras provincias afectadas serán Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy, donde gremios locales ya confirmaron su adhesión, lo que demora el inicio de clases en varias jurisdicciones. Las universidades y escuelas del país se verán afectadas por este doble frente de protestas sindicales en el inicio del ciclo lectivo.

