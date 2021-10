Pronóstico: como afectará el conflicto mapuche al turismo en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Patagonia andina, que por estos días aparece en los medios como telón de fondo de diversos incidentes, es también sinónimo de turismo. El sector se ubica entre las principales actividades económicas de provincias que por estos días son escenario de focos de conflicto, como Río Negro, Chubut y Neuquén.

El turismo constituye, de hecho, una parte clave de la reactivación poscuarentena: destinos como Bariloche y El Calafate (Santa Cruz) estuvieron entre los más elegidos en el último feriado extralargo y aparecen entre los primeros en el programa PreViaje. Incluso El Bolsón –localidad que fue protagonista de múltiples incidentes y ataques incendiarios en el último mes y medio– tuvo niveles de ocupación hotelera cercanos al 100% durante el segundo fin de semana de octubre.

Siempre hay factores que pueden modificar las decisiones de los viajeros, como ocurrió en el invierno con la falta de nieve. Por eso, pensando en el próximo verano, surge una pregunta: ¿pueden los actuales y potenciales conflictos afectar la llegada de turistas a la región?

Terrenos usurpados por la comunidad RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) Fabian Marelli - LA NACION

“Los incidentes están focalizados en áreas muy puntuales y no afectan el desarrollo del turismo provincial, ni en El Bolsón ni en la región cordillerana”, afirma la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez. Agrega que la zona viene registrando niveles altos de ocupación y cifras récord en la venta de servicios en los últimos meses: “La provincia lidera las ventas a nivel nacional”.

“Como sector, estamos preocupados, pero también como habitantes de la Patagonia no podemos permitir este tipo de hechos violentos que claramente no conducen a nada. Es un tema sensible, pero por ahora no afecta al turismo. No estamos teniendo cancelaciones. De todos modos, creemos que es necesario encontrar una solución a todos estos conflictos. Desde los gobiernos nacional y provincial deben trazar una estrategia conjunta”, dice Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche.

Claudio Roccatagliata, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (Aehgb), tiene una percepción similar: “No estamos notando que los hechos ocurridos en los últimos días estén perjudicando el turismo. Hoy, Bariloche está con mucha ocupación y se espera lo mismo para los meses que vienen. Claro que los hechos son muy graves y esperamos que el gobierno nacional reaccione”.

El movimiento turístico repuntó en Bariloche y toda la región, sin hasta el momento resultar afectado por los conflictos territoriales y los ataques vandálicos Marcelo Martinez

Desplazamientos

Más allá de los ataques incendiarios, que pueden generar miedo o preocupación entre locales y visitantes, la posibilidad de desplazarse de una localidad a otra está entre los puntos que más preocupación generan entre los turistas. Muchas de las personas que visitan la región llegan en sus vehículos o alquilan autos para poder disfrutar de distintos lugares.

En ese sentido, tal como ocurrió el verano pasado, el libre tránsito por rutas estratégicas como la 40 es una de las grandes inquietudes. Sucede que la toma que la comunidad Lafken Winkul Mapu mantiene desde hace casi cuatro años en Villa Mascardi se ubica en el kilómetro 2006 de ese camino nacional. Entre piedrazos y cortes de ruta, los incidentes siempre son un potencial riesgo.

También las agencias y operadores turísticos se mantienen en alerta, ya que utilizan mucho esa ruta para trasladar turistas en excursión. “Si empiezan los incidentes nuevamente en la zona de Villa Mascardi y si el Gobierno y la Gendarmería no toman medidas importantes, puede llegar a ser un gran problema y perjudicar mucho todo el tránsito turístico. Pueden tener un impacto muy grave tanto los operadores de rafting que van al río Manso, como los que van a Pampa Linda y el monte Tronador”, advierte Luciano Frasson, dueño de una agencia de viajes especializada que ofrece distintas experiencias en la Patagonia norte.

Controles de fuerzas de seguridad en la ruta Ministerio de Seguridad

En una de las cabeceras del lago Mascardi, la comunidad mapuche Wiritray maneja el camping Relmu Lafquen, destino tradicional de los barilochenses y otros turistas regionales. “Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hacemos todos los años, pero es un día a día”, cuenta Patricia Montenegro, referente de la comunidad.

Por la cercanía con la usurpación en el predio de Parques Nacionales, sobre la ruta 40, los últimos cuatro años han sido difíciles para la actividad que desarrollan. “Los primeros dos años fueron muy duros, porque la gente iba con miedo y pensaba que éramos lo mismo. Pero el pueblo mapuche no es eso que ven. Jamás nuestros mayores nos enseñaron a andar a cara tapada, encapuchados. Lo que ellos nos enseñaron siempre fue el esfuerzo, el trabajo y el respeto por todas las personas”, sostiene Montenegro.

La zona de Villa Mascardi es potencialmente la más conflictiva, al igual que los alrededores de El Bolsón, pero los principales actores del sector turístico consideran que la presencia de fuerzas federales en rutas y accesos podrá mitigar la tensión.

“No creo que el contexto nos afecte a la hora de recibir visitantes. La llegada de fuerzas federales ayuda también. De todos modos, la situación va a tener que solucionarse, no se puede estar así, son cuestiones que ocurren desde hace tiempo. Hay mucha gente que está sufriendo y la manera de solucionarlo es el diálogo. Ojalá se llegue a buen puerto en el corto plazo”, cierra el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.