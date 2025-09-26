Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, lluvias y cambio de temperaturas

La llamada ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, genera fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad y está dado por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera.

Ayer, viento y lluvia en la Costanera de la Ciudad de Buenos Aires Ignacio Coló - LA NACION

La ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse y esto genera los fuertes vientos. Además, la intensidad del viento estará acompañada de lluvias, por lo que se advierte a la ciudadanía que deberá tomar determinados recaudos para evitar situaciones de peligro en la calle.