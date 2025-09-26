Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, lluvias y cambio de temperaturas
El SMN advirtió que se espera un aumento de los vientos, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h; el mal tiempo regresa el fin de semana, con una promesa de mejora para el domingo; breve anticipo de la semana próxima
El tiempo, región por región
Las previsiones para otras zonas del país anticipan que las temperaturas, en general, serán un poco más elevadas este viernes en comparación con la media para esta época del año. Incluso, en algunas provincias, podría llover en este contexto y bajo alertas meteorológicas.
Qué es una ciclogénesis
La llamada ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, genera fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad y está dado por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera.
La ciclogénesis se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse y esto genera los fuertes vientos. Además, la intensidad del viento estará acompañada de lluvias, por lo que se advierte a la ciudadanía que deberá tomar determinados recaudos para evitar situaciones de peligro en la calle.
Ingreso de una masa de aire frío
El responsable mayor de los cambios que se producirán a partir de este viernes es el ingreso de aire frío del miércoles, que provocó esta semana temperaturas con características invernales, que oscilaron entre los 4 o 5° en el conurbano y los 8°C en el resto del AMBA.
Desde el jueves las marcas empezaron a repuntar con un viento del noreste, lo que se convirtió en la antesala de una ciclogénesis sobre el noreste de la provincia de Buenos Aires. Este panorama, que incluirá la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un inicio del fin de semana muy inestable en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el regreso de lluvias y tormentas de variada intensidad.
Pronóstico para este viernes
A pocos días de iniciarse la primavera, la jornada del viernes registra temperaturas más propias de esta época del año que las jornadas anteriores. Se esperan buenas condiciones climáticas para todo el día, con una mínima de 14° y una máxima de 21°. Será un viernes mayormente soleado.
La particularidad de hoy es que se registrará un aumento de los vientos, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.
Más notas de Pronóstico del tiempo
- 1
Ciudad: a nueve meses de su creación por ley, todavía no está disponible el boleto estudiantil universitario
- 2
Habló el papá de Brenda Del Castillo, una de las chicas halladas muertas: “Me enteré por los medios; esto es una red”
- 3
“Fallo inesperado”: ordenan pagar a dos hijos una cuota alimentaria a su madre que sufre de demencia
- 4
Cuatro claves para la longevidad saludable en las mujeres, según los expertos