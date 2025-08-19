Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, tormentas y fuertes lluvias este martes 19 de agosto
El SMN emitió una serie de advertencias también por vientos; hasta cuándo seguirán las precipitaciones y qué se espera de la temperatura
Alerta por lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 19 de agosto que rigen en varias provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca. Estos fenómenos están vinculados a la formación de un sistema de baja presión definido como “ciclogénesis”.
19 AGO ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 19, 2025
⛈️ #Tormenta
⚠️ Lluvias intensas
🟧 50-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h
🟨 40-70 mm
🌬 Ráfagas
🧊 Granizo
☔️ #Lluvia
🟧 70-80 mm
🟨 50-70 mm pic.twitter.com/VTuwGreEpn
En las áreas donde rigen las alertas del SMN se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo ocasional.
Que es la ciclogénesis
Es un sistema de baja presión asociado a lluvias intensas y fuertes vientos. Se desplazará progresivamente hacia el sureste de la provincia de Buenos Aires. En algunos puntos del sur del Litoral y norte de la provincia de Buenos Aires se anticipa que las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar entre 50 y 70 mm en menos de 24 horas, lo que equivale a casi el promedio mensual de precipitaciones de agosto.
18 AGO | Dale ▶️ a este informe especial y mantenete actualizado a través de https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/1OAClepXyC— SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 18, 2025
Martes inestable
Este martes es la jornada clave de la ciclogénesis que afectará -a excepción de las regiones Patagonia y NOA-, considerablemente a todo el país. Las previsiones anuncian que las tormentas serán fuertísimas, dando lugar a acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 70mm,, una marca récord para el mes de agosto.
