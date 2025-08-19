Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, tormentas y fuertes lluvias este martes 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para este lunes 19 de agosto que rigen en varias provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca. Estos fenómenos están vinculados a la formación de un sistema de baja presión definido como “ciclogénesis”.

19 AGO ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟧 50-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

🟨 40-70 mm

🌬 Ráfagas

🧊 Granizo



☔️ #Lluvia

🟧 70-80 mm

🟨 50-70 mm pic.twitter.com/VTuwGreEpn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 19, 2025

En las áreas donde rigen las alertas del SMN se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo ocasional.