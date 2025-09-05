Pronóstico del tiempo: ¿hasta cuándo seguirá el frío en Buenos Aires?

En el mes en el que comenzará la primavera, las temperaturas en Buenos Aires y el resto del país siguen siendo bajas. Según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones se mantendrán de esta forma por lo menos hasta los primeros días de la semana que viene.

El organismo nacional emitió su pronóstico e indicó que durante los próximos días las temperaturas alcanzarán mínimas que tocarán los 3 grados de mínima y no superarán los 15°C de máxima. Recién a partir del próximo martes ingresará un frente de aire cálido que elevará el termómetro y las máximas podrían alcanzar los 20°.

Las temperaturas mínimas este sábado en el centro del país. SMN

Sin embargo, antes de que vuelvan las temperaturas más acordes a esta época habrá que atravesar varios días de frío polar. Este viernes amaneció con el cielo despejado y una mínima de 4ºC. Por la tarde la máxima será de apenas 13°. Incluso, el organismo emitió una advertencia por frío extremo que afectará a la totalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde se esperan mínimas de 4°C.

El SMN detalló que se trata de fenómenos que podrían generar un efecto “leve a moderado” en la salud y afirmó: “Estas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

El fin de semana hará incluso más frío. El sábado ofrecerá un nuevo amanecer con 4ºC de mínima, cielo despejado y viento leve. La circulación de aire frío y la falta de nubosidad repetirán las condiciones de los últimos días. Por otro lado, el domingo se notará el primer leve ascenso de temperatura con un ingreso de aire templado desde el noreste. La mínima mostrará una recuperación con 7ºC de piso térmico, viento moderado y cielo ligeramente nublado. La tarde llegará hasta los 17ºC y mostrará un ambiente ya menos invernal.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Por otro lado, el SMN en su pronóstico trimestral de septiembre, octubre y noviembre anticipó un importante tramo de la primavera que será más caluroso de lo normal en buena parte del territorio argentino y más seco de lo habitual en varias zonas del sur.

Las provincias en las que se espera más calor son Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.