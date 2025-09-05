Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta 18 y quedó atrapado en su auto
El incidente ocurrió a la altura de la localidad de San Salvador; el animal murió
- 2 minutos de lectura'
Un hombre que iba a abordo de su auto chocó y atropelló a un caballo que se encontraba suelto sobre la Ruta Nacional 18 -en la provincia de Entre Ríos- y tuvo que ser rescatado por los bomberos. El siniestro vial ocurrió en la madrugada de este viernes a la altura del departamento de San Salvador. El animal, por su parte, murió en el acto.
En el kilómetro 209, el conductor de aproximadamente 35 años -con domicilio en San Salvador- circulaba con su Renault 9 cuando un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada se cruzó repentinamente en el camino. En ese momento, el vehículo impactó contra el equino en cercanías al accedo del Molino ALA.
De acuerdo a lo que publicó el medio entrerriano Diario UNO, el incidente se registró alrededor de las 4.30. A raíz del fuerte impacto y el daño al auto, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. En ese contexto, intervinieron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de San Salvador, que montaron un operativo y lograron rescatar al hombre para que luego sea derivado en ambulancia a un hospital local.
El conductor se encontraba consciente al momento del rescate y presentó lesiones de carácter leve, por lo que quedó bajo observación en el centro de salud, según el parte médico y policial.
En las imágenes difundidas se puede ver a los bomberos rompiendo los vidrios y el techo del vehículo -que quedó severamente dañado en la parte frontal- con el objetivo de rescatar al conductor.
Por otra parte, el caballo murió en el lugar del hecho tras ser atropellado. El personal municipal fue quien corroboró que tenía lesiones incompatibles con la vida. Además, se ordenó un operativo para la remoción y se continúa investigando de dónde escapó y cómo llegó hasta la ruta nacional.
La Unidad Fiscal de Investigación de San Salvador ordenó las actuaciones de rigor, mientras que también intervinieron en el caso agentes de la Policía Científica y médicos policiales. En lo que respecta al tránsito, se mantuvo parcialmente interrumpido mientras el personal municipal finalizaba las tareas de rescate y limpieza del lugar.
Además, se realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del incidente.
