LA NACION

Pronóstico del tiempo: hasta cuándo siguen las lluvias y tormentas en el final del invierno

Se registraron chaparrones aislados por la mañana en AMBA; cómo siguen los últimos días previos a la llegada de la primavera

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Mañana de lluvia en CABA
Mañana de lluvia en CABAPilar Camacho

Los últimos días previos a la llegada de la primavera traerán consigo clima inestable, con tormentas y vientos intensos, en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves, templado y húmedo, se registraron lluvias y chaparrones aislados en algunos sectores durante la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad continuará hasta el mediodía. A partir de ese momento, habrá una mejora en el tiempo que desplazará las lluvias y configurará una tarde primaveral con cielo parcialmente nublado y 23 grados de máxima. La noche cerrará en 19°C.

SMN
SMN

Sin embargo, el viernes la inestabilidad se repetirá. Si bien la jornada comenzará con buen tiempo y la tendencia de marcas templadas, volverían los chubascos hacia la tarde noche. Durante ese día el mercurio oscilará entre los 16°C y 26°C.

Cómo estará el fin de semana

La inclemencia climática se extenderá hasta el sábado por la mañana. Se registrarán tormentas aisladas y hacia la tarde se tornarán más intensas y generalizadas. Habrá poca amplitud térmica y un ambiente ventoso y templado.

El domingo amanecerá inestable pero al cabo de las horas el clima mejorará. Se prevé un ambiente un poco más fresco con una mínima de 11 y máxima de 17 retenida por el viento del sector sur.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. ¿Tu pareja es feliz contigo? Siete señales para descubrirlo
    1

    ¿Tu pareja es feliz con vos? Siete señales para descubrirlo

  2. Las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota
    2

    Mapa de árboles: las alergias de primavera ya se instalaron en las calles con tres comunas que dan la nota

  3. Alejandro G. Roemmers presentó en Madrid su última novela con prólogo de Vargas Llosa
    3

    Alejandro G. Roemmers presentó en Madrid su última novela con prólogo de Vargas Llosa

  4. Cuáles son los cinco problemas que amenazan la salud de chicos y adolescentes
    4

    Cuáles son los cinco problemas que amenazan la salud de chicos y adolescentes

Cargando banners ...