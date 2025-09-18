Pronóstico del tiempo: hasta cuándo siguen las lluvias y tormentas en el final del invierno

Los últimos días previos a la llegada de la primavera traerán consigo clima inestable, con tormentas y vientos intensos, en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves, templado y húmedo, se registraron lluvias y chaparrones aislados en algunos sectores durante la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad continuará hasta el mediodía. A partir de ese momento, habrá una mejora en el tiempo que desplazará las lluvias y configurará una tarde primaveral con cielo parcialmente nublado y 23 grados de máxima. La noche cerrará en 19°C.

SMN

Sin embargo, el viernes la inestabilidad se repetirá. Si bien la jornada comenzará con buen tiempo y la tendencia de marcas templadas, volverían los chubascos hacia la tarde noche. Durante ese día el mercurio oscilará entre los 16°C y 26°C.

Cómo estará el fin de semana

La inclemencia climática se extenderá hasta el sábado por la mañana. Se registrarán tormentas aisladas y hacia la tarde se tornarán más intensas y generalizadas. Habrá poca amplitud térmica y un ambiente ventoso y templado.

El domingo amanecerá inestable pero al cabo de las horas el clima mejorará. Se prevé un ambiente un poco más fresco con una mínima de 11 y máxima de 17 retenida por el viento del sector sur.