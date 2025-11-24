Qué autopista porteña estará cerrada durante tres noches para el montaje de un nuevo puente
Una importante vía de acceso a la Ciudad de Buenos Aires sufrirá interrupciones nocturnas en su recorrido; la medida se debe a la instalación de componentes para una nueva estructura peatonal
- 4 minutos de lectura'
La autopista Dellepiane, una arteria clave en la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, permanecerá cerrada durante tres noches consecutivas, debido al montaje de vigas para el nuevo puente peatonal Piedra Buena. Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) informó que la restricción afectará ambos sentidos de circulación.
La autopista Dellepiane, permanecerá cerrada los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, desde las 22 hasta las 5 de la mañana y afectará ambos sentidos de circulación entre Larrazábal y Avenida General Paz, según informó Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).
Además del cierre nocturno, se registra una restricción de calzada en la autopista Dellepiane entre Piedra Buena y Avenida Argentina-Larrazábal, en ambos sentidos. Esta restricción afecta las banquinas y parte del carril derecho, lo que puede generar demoras durante el día.
El cierre de la autopista es indispensable para el montaje de las vigas que integrarán la estructura del nuevo puente peatonal Piedra Buena. Esta construcción se levanta sobre la autopista Dellepiane, a 500 metros de General Paz.
Alternativas y desvíos
El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad detalló los desvíos previstos para minimizar el impacto en el tránsito.
Desvíos hacia el centro
El tránsito proveniente de la autopista Riccheri, en dirección al centro, se desviará obligatoriamente hacia General Paz. Desde allí, los conductores podrán optar por diferentes alternativas:
- Empalmar con la autopista Perito Moreno.
- Utilizar Avenida Directorio-Avenida San Juan.
- Avenida Roca.
- Avenida 27 de Febrero.
Desvíos hacia la provincia
En sentido contrario, hacia la provincia, el tránsito que circule por Dellepiane deberá salir en Larrazábal. Desde este punto, los conductores tendrán las siguientes opciones:
- Seguir hasta General Paz por colectora.
- Usar las avenidas Eva Perón o Alberdi.
- Desviarse antes por la autopista Perito Moreno para conectar con General Paz-Riccheri.
Quienes utilicen el puente La Noria podrán evitar la Dellepiane a través de la Avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora.
El proyecto integral: Autopista Parque
El proyecto general busca transformar la autopista Dellepiane en la primera “autopista parque de la ciudad”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, contempla una serie de trabajos ejecutados por AUSA. Los objetivos principales son:
- Beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan la red vial diariamente.
- Mejorar la calidad de vida de 63.000 vecinos de la zona.
- Reducir los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios de transporte público.
La obra contempla la refuncionalización de ingresos y egresos para optimizar la fluidez y seguridad del tránsito. Se complementa con el recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto.
Para mejorar el transporte público, se construye un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista. Este corredor se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. Será de doble mano con sistema de circulación inglés, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón.
Nuevo parque lineal
Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de cuatro kilómetros con diversas instalaciones:
- Canchas para practicar deportes.
- Pista de atletismo.
- Juegos.
- Postas aeróbicas.
- Un gran corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.
El proyecto incluye nuevas pasarelas elevadas para acceder a los paradores de colectivo y vincular los laterales del parque lineal. Estas pasarelas contarán con señalización, iluminación y rampas de acceso adecuadas para personas con movilidad reducida.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
“No es aconsejable”. Siesta: qué personas deberían evitarla y por qué genera el efecto contrario
“Se evitan gracias a esa barrera”. Aumento de sífilis: esta es la causa principal que explica el rebrote en el país, según un especialista
"Todas las cremas están testeadas". Cáncer de piel: los dos motivos detrás del aumento de casos y el error vinculado con el protector solar
- 1
Horror en Corrientes: entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza
- 2
Fue al hospital por dolores de cabeza y le diagnosticaron una contractura: murió por un ACV
- 3
Solemnidad de Cristo Rey: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 4
Hay alerta amarilla por fuertes vientos para este lunes 24 de noviembre: las provincias afectadas