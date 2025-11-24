Feroz incendio en una fábrica de plásticos en Lomas de Zamora

Este lunes por la madrugada se produjo un incendio de gran magnitud en una fábrica de plástico, de más de 40 años, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora. Según indicaron en LN+, 15 dotaciones de Bomberos se acercaron hasta el lugar para contener las llamas y evacuar a los vecinos. Hasta entonces, se desconocen las causas del fuego.

Al llegar a la fábrica envuelta en llamas, personal de Bomberos inició un operativo de evacuación a fines de salvaguardar la vida de los habitantes que viven en casas aledañas a la propiedad. En tanto, dos de ellas se encuentran en peligro de derrumbe.

Feroz incendio en una fabrica de plasticos en Lomas de Zamora

De acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes, la fábrica de plásticos quedó con destrucción total. Una pared del lateral derecho, que había quedado de pie, deberá ser derrumbada por el peligro que representa al vecindario y los vehículos que circulan por la zona, indicaron los Bomberos.

La palabra del jefe del operativo de Bomberos

En diálogo con LN+, Gustavo Liuzzi, jefe del operativo de Bomberos, explicó que el incendio está circunscripto, es decir, que no avanzará más allá del perímetro que se está quemando.

“Cuando llegamos a las 2.30 de la madrugada era un solo lugar el que se estaba quemando. El fuego se propagó por la temperatura. Más de ahí no se va a ir. Ahora, cambió el color del humo y necesitamos entrar con máquinas grandes para derrumbar lo que quedó y retirar el material que se está quemando”, explicó.

Y siguió: “De frente a la izquierda, una parte de la fábrica cayó sobre una casa, que quedó prácticamente destruida. Atrás, hay un club de tenis, donde también cayó el derrumbe sobre parte de los vestuarios y las canchas. En la parte posterior, también hubo otro derrumbe sobre otra vivienda. Los vecinos que habían sido evacuados ya están volviendo a sus casas, con excepción de los habitantes de las casas derrumbadas por el peligro inminente”.

Melani, vecina del incendio en Lomas de Zamora

Consultado acerca de cuántas horas serán necesarias para contener las llamas, Liuzzi indicó: “Faltan muchas horas de trabajo porque el material es muy combustible, la carga de fuego es muy grande y, como se cayeron las paredes y el techo, hay que empezar a romper, sacar y apagar lo que hay adentro”.

Sobre el final de la entrevista, con el objetivo de llevar calma, concluyó: “No hay heridos civiles ni Bomberos. Nuestro primer indicio es apagar el incendio y luego hacer la investigación”.