Qué día de octubre cae el Día de la Madre 2025

El mes de octubre tiene una de las celebraciones más relevantes del año, que se extiende en todo el país y que, habitualmente, significa un aumento de ventas para distintos sectores de la economía, por eso quienes tengan la inquietud de qué día cae el Día de la Madre 2025, deben saber que coincide con el domingo 19 de octubre.

El Día de la Madre es el 19 de octubre pexels

Como se estila cada año, el Día de la Madre se ubica en el tercer domingo de octubre, y es una fecha que redunda en una importante actividad comercial para distintos rubros, entre los que se destacan indumentaria, libros, perfumería, accesorios, y salidas gastronómicas.

Qué día cae el Día de la Madre 2025

En 2025, el Día de la Madre coincide con el domingo 19 de octubre, y es una fecha significativa en el país, dado que sus implicancias afectivas abarcan a casi todos los hogares argentinos.

Por qué el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre

La tradición de festejar a la persona que ejerce el rol de madre se remonta a 1931. Ese año, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María” como homenaje al Concilio de Éfeso, encuentro de eclesiásticos de gran relevancia para el credo que se llevó adelante en año 431 y proclamó en la doctrina católica a María como la verdadera Madre de Cristo.

El gobierno argentino, que entonces estaba encabezado por José Félix Uriburu, replicó la iniciativa religiosa y dispuso que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festejara el Día de la Madre. Más tarde, se estableció que sería siempre el tercer domingo de octubre.

A su vez, el sector comercial, año a año, influyó en esta celebración hasta convertirla en una de las fechas con mayores ventas del año. Es por ello, que para el Día de la Madre, los negocios de venta de flores, joyería y restaurantes experimentan un aumento relevante en la demanda en los días previos.

La festividad se ubica en el tercer domingo del mes Freepik

Cuándo se celebra el Día de la Madre en el resto del mundo

En el mundo, el Día de la Madre tiene diferentes fechas de festejos. En varios países como Brasil, Alemania, Japón y Austria, se conmemora el segundo domingo de mayo. Sin embargo, en España se lleva a cabo el primer domingo de este mismo mes, de acuerdo a la tradición del “mes de María”, madre de Jesús.

En la región de Europa del este, esta festividad se une al Día de la Mujer, que tiene lugar cada 8 de marzo. Por su parte, países como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, celebran a las madres el 21 de marzo, momento en el que comienza la primavera para el hemisferio norte.