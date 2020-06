Qué dijo Cristina Pérez tras la entrevista con Alberto Fernández y la comparación con CFK Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

Tras los momentos de tensión que se generaron durante la entrevista a Alberto Fernández en Telefe Noticias, la co-conductora del noticiero, Cristina Pérez , hizo un balance de lo expuesto por el Presidente, y destacó el valor del periodismo y el derecho a preguntar.

"Hay que decirlo, sobre todo cuando uno hace preguntas duras, que no son cómodas de responder. Y es importante que hagamos todas las preguntas, porque eso es lo que corresponde", manifestó la periodista en el cierre del programa, tras haber conversado durante una hora con el mandatario.

En el mismo segmento del noticiero, Pérez señaló que "es la obligación de todo funcionario público dar respuestas y respetar las preguntas de la prensa". "Más allá de que coincida más o menos con sus posiciones, quiero valorar que el Presidente nos ha respondido en forma abierta todo lo que le hemos preguntado porque es lo que corresponde", completó. Y enseguida profundizó: "Hay que valorarlo porque lamentablemente no se ha vivido esa situación en otros momentos".

El cruce

La exposición de la conductora del noticiero tuvo lugar minutos después del cierre de la entrevista con Alberto Fernández en la que se trataron diversos temas, entre ellos, la pandemia de coronavirus y la extensión de la cuarentena, la deuda y la expropiación de Vicentin.

El incómodo momento se produjo cuando la periodista le preguntó por "la polémica y cuestionada intervención" de la cerealera. "La palabra 'expropiación' erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que, para muchos, compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?".

"La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", comenzó diciendo el Presidente. En ese momento, ella lo interrumpió y se defendió: "La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca".

La entrevista de Telefé Noticias con Alberto Fernández duró una hora

Pero Fernández subió la apuesta y "le marcó a los oyentes" el hecho de que ella haya "adjetivado como 'polémica y cuestionable'" la decisión del Gobierno en vez de decir: "Yo creo que es así". "Eso no es el común, eso es lo que usted cree", añadió el mandatario.

"Si usted lo desea, le puedo decir por qué dije 'polémica y cuestionable'. Porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto", siguió ella. Y Fernández, contundente, lanzó: "Está equivocada, está equivocada. Le recomiendo, entonces, que además lea la Constitución . Por razones de utilidad pública, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes; no lo digo yo, lo dice la Constitución".

"Me refería a la intervención, Presidente. Los constitucionalistas lo afirmaron, no yo", retrucó Cristina Pérez. El mandatario fue más allá: "Entonces yo le recomiendo que, además de leer la Constitución lea la ley de expropiaciones, que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir". Y siguió: "Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la ley de expropiaciones".

Luego, Fernández aclaró: "No estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en concurso preventivo, acusada de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe calificarlas; pero le han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino".