Las impactantes imágenes del fuerte temporal en el AMBA: calles anegadas y autos flotantes tras la sorpresiva tormenta

Un fuerte temporal, que incluyó tormentas, actividad eléctrica y vientos, sacudió durante la madrugada del martes a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El fenómeno dejó un amanecer complicado en varios sectores, con vecinos que evaluaban daños y calles con gran acumulación de agua en las primeras horas de la mañana.

El drone de LN+, que fue desplegado en distintos puntos clave, evidenció la magnitud del episodio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido dos alertas de color amarillo por tormentas y fuertes vientos.

Inundaciones y complicaciones para circular en el AMBA

Calles bajo agua y autos frenados en anegamientos

En los registros se pudo observar cómo el agua cubría por completo las veredas en varias zonas. Los vehículos que intentaban avanzar generaban olas que impactaban contra las paredes de las viviendas.

Avellaneda, bajo el agua

En algunos tramos, el tránsito se volvió lento y riesgoso por la profundidad del agua. De hecho, autos retrocedían la marcha al ver el nivel del agua cercano a la altura de sus vidrios.

Como consecuencia de la tormenta, se registraron calles inundadas

Barrios afectados en la Ciudad y el conurbano

Entre las zonas más comprometidas se reportaron calles anegadas en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano, las complicaciones también se hicieron visibles en localidades como Avellaneda, Temperley y Lanús, donde el agua dificultó la circulación y generó demoras.

Tras el fuerte temporal de la madrugada

Además de la lluvia, la tormenta estuvo acompañada por una fuerte actividad eléctrica. Los relámpagos iluminaron el cielo en distintos puntos del área metropolitana, mientras los truenos se escuchaban con intensidad.

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires hoy

Según el último informe del organismo, el segundo día de la semana se prevé un día caluroso, con mínima de 21°C y una máxima de 32°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento durante la mañana. Las tormentas más fuertes llegarían en las primeras horas de la tarde, con una probabilidad de hasta 70 por ciento, que se mantendrá hasta el final de la jornada.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Advertencias del SMN ante las tormentas