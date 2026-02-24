Neuquén: una mujer murió cuando la camioneta en la que viajaba chocó frontalmente contra una grúa

La mañana de este martes comenzó con una tragedia en la zona cordillerana de Neuquén, en donde un choque frontal terminó con una mujer muerta y varios heridos. El incidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 60, que lleva al paso fronterizo a Chile Mamuil Malal, cuando una camioneta y una grúa impactaron de frente a unos 150 metros de un arroyo.

Según consignó el diario Río Negro, a bordo de la camioneta iba una familia de cuatro personas. Una mujer oriunda de Buenos Aires y radicada en la ciudad de Pucón falleció y otras cuatro resultaron con heridas de diversa consideración. Por otro lado, el conductor de la grúa, un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina, resultó ileso.

El sitio Info Los Andes consignó que la víctima fue identificada como Silvia Passini, de 75 años, quien se desempeñaba en el rubro inmobiliario en el país vecino desde hacía más de 20 años. En la camioneta junto a ella iban el conductor, Maximiliano Franco Espinelli, de 47 años; Andrea Belén Ralde Flores, de 25 años; Franco Espinelli, de 27; y un niño de ocho años.

Esa zona cordillerana se encuentra en plena obra, por lo que fueron los operarios de una empresa que realiza trabajos de pavimentación en el sector los que dieron alerta a las autoridades sobre el fuerte choque. Al recibir el aviso, el personal de la central de emergencias despachó unidades de manera inmediata.

Los primeros en arribar fueron los efectivos de la División Tránsito, quienes se encontraron con que la camioneta ocupada por cinco ciudadanos chilenos había colisionado de frente y tenía serios daños.

Al llegar la primera ambulancia, el personal de salud constató el fallecimiento de la mujer y certificó que el resto de los ocupantes presentaba diversos cuadros complejos: dos de ellos fueron clasificados con “código rojo” debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que los demás presentaban un estado de “código amarillo”.

Los operativos sobre la ruta. Gentileza Info Los Andes

A pesar del impacto, el conductor de la grúa se bajó del vehículo y “colaboró activamente” en las tareas de asistencia para socorrer a la familia que había quedado atrapada en el habitáculo de la camioneta.

Según las declaraciones del cuerpo de bomberos de Junín de los Andes al mismo medio, la dinámica en la que encontraron los vehículos que participaron del accidente indicaría que la camioneta —que circulaba en sentido hacia el país vecino— se habría cruzado de carril por razones que aún se desconocen e impactó de manera frontal contra la grúa.

Ahora se aguardan las pericias oficiales para determinar si existió una falla mecánica o un error humano, los testimonios iniciales coinciden en la maniobra de invasión de carril. Tras el traslado de los heridos a los centros y hospitales más cercanos, se activó una segunda dotación de rescate vehicular para lograr retirar el cuerpo de la víctima, que permanecía atrapado en el interior del vehículo, y mover el automóvil de la calzada.

En tanto, personal policial y peritos de accidentología permanecían en la zona para realizar las diligencias de rigor y completar el informe pericial. No obstante, las autoridades informaron que existe poca restricción vehicular, lo que permite el flujo de autos con precaución mientras finalizan las tareas operativas sobre la calzada.