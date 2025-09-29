Qué dijo el colegio de los alumnos que hicieron cánticos antisemitas en un viaje de egresados

La escuela Humanos, a la que asiste el grupo de estudiantes que fue repudiado por entonar cánticos antisemitas durante el viaje de egresados que compartían con alumnos de la ORT, emitió un comunicado en el que condenó el accionar de los jóvenes e indicó que tomaron contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

“Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados. De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, añadió el colegio ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense.

Las disculpas aluden a un video del miércoles 10 de septiembre —que recién se viralizó este domingo— en el que se observa a los estudiantes entonando cánticos antisemitas dentro de un micro de dos pisos. En las imágenes también aparecen un coordinador de la empresa de viajes Baxtter y un padre que había acompañado al grupo como adulto responsable.

El comunicado de la escuela Humanos. Instagram

“Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los adolescentes. “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, subrayó la institución, que anticipó la adopción de medidas internas —sin dar precisiones— y confirmó que trabajará junto a la DAIA en tareas de capacitación y revisión.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz" pic.twitter.com/lcuLp0rU00 — Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025

El video

Las imágenes -que generaron críticas y cuestionamientos en redes sociales, incluso del mismo presidente Javier Milei- fueron compartidas por el usuario de X Dani Lerer en su cuenta de la red social. Consultado acerca del contenido, Lerer indicó a LA NACION que no había sido compartido por los alumnos en las redes sociales, sino que se lo enviaron a él directamente. Destacó la presencia del padre acompañante del grupo, a quien se puede ver arengando desde la primera fila, del lado izquierdo del transporte.

A partir de la viralización del posteo, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal por actos discriminatorios contra la comunidad judía, según está previsto en la ley 23.592. En su presentación, el letrado solicitó a la Justicia “medidas urgentes de preservación de la evidencia digital, producción de prueba pericial informática y la citación” a las personas que identifique la investigación a partir de esas pruebas.

También requirió que se pida a la red X no eliminar el contenido del posteo, incluido el video, hasta que se haya resguardado, más allá de que la empresa decida retirarlo del acceso para la búsqueda pública. “La idoneidad de la expresión [por el cántico de los alumnos de la Escuela Humanos] para generar un clima hostil y de menosprecio cumple el estándar típico de incitación exigido por la norma [ley 23.592]: la figura no requiere resultado de concreción del acto discriminatorio –se consume con la instigación–, atendiendo a la peligrosidad de la conducta que socava la convivencia y la igualdad”, calificó el abogado denunciante.

La respuesta de Baxxter

El comunicado que emitió Baxtter, la empresa de viajes de egresados

Por su parte, Baxxter, la empresa de viaje de egresados que llevó a los adolescentes, también publicó un mensaje de disculpas por lo sucedido: “Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”. Al mismo tiempo, mostraron que también mantuvieron reuniones con la DAIA.