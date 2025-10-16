Habló la directora de la escuela cordobesa donde asiste el alumno que se disfrazó de “mujer violada”

Luego de que el disfraz de “mujer violada” de un adolescente cordobés durante el viaje de egresados en Bariloche provocara un escándalo, habló la directora de la institución a la que asiste el joven. “Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación”, dijo la autoridad educativa.

Es que las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, causaron conmoción en la sociedad. Prendas pintadas que simulaban sangre, una inscripción en la que se podía leer “violada” en la espalda del alumno y gestos obscenos de otro compañero generaron un repudio generalizado.

“Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”, agregó Cecilia Miatelo, directora de la escuela cordobesa IPET 267 de la localidad de Bell Ville al medio local Cadena 3. Al ser consultada sobre su sensación por el hecho, la autoridad educativa expresó: “Repudio total, obvio. Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones”.

Miatelo afirmó en la entrevista que la escuela trabaja en educación sexual integral, pero reconoció que “hay algo que estos alumnos no aprendieron o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”.

La docente dijo que los estudiantes de ese curso regresarán al aula el lunes próximo: “Ahí veremos la situación y conversaremos con ellos también para ver cuántos fueron [los responsables]. Lo que sí sabemos es que esto fue dentro de una habitación y que no salió de ahí. El problema es que se viralizó en las redes”. “Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar”, apuntó. No obstante, consideró: “Esto es un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia”.