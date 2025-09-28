Qué dijo Robertito Funes sobre la agresión que sufrió en la marcha por el triple crimen

El periodista de LN+ Roberto Funes Ugarte fue agredido este sábado durante la marcha al Congreso en la que se pidió justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

“Un grupo de varias mujeres, no sé de qué agrupación feminista extrema, con unos pañuelos violetas en la cabeza, empezaron a decirme barbaridades”, señaló. Además, contó que un comerciante le “cerró la persiana” para que no pudiera entrar, momento en que los manifestantes lo insultaron y escupieron.

El episodio ocurrió pasadas las 18, cuando un grupo de personas comenzó a increpar a Funes Ugarte obligándolo a retirarse del lugar. “Yo todavía no reacciono de lo que pasó. Yo me uno al camarógrafo en 9 de Julio y avenida de Mayo, ya había comenzado la marcha”, contó.

Robertito Funes fue agredido en la marcha por el triple crimen: “Me dijeron de todo”

Qué dijo Robertito Funes tras ser agredido

En su programa de LN+, Miralo bien, Funes Ugarte brindó detalles de cómo fue agredido durante la manifestación frente al Congreso. “La marcha estaba escoltada. Sabrina, la mamá de una de las víctimas, estaba cuidada por un grupo de chicos que hacía de cordón humano para que no hubiera interrupciones en el tránsito y avanzara con fluidez”, comenzó.

Y continuó: “Había una chica trans que fue la que me agredió y me golpeó, que era la que dirigía esa parte. Al principio, ahí quedó. Después, cuando empiezo a hacer la crónica al aire, noto que varios fotógrafos con las caras tapadas, encapuchados, que entiendo eran de diferentes agrupaciones, me sacaban fotos, dale con sacarme fotos, y mujeres también".

En la misma línea, expresó que él los miraba, pero no los reconocía del medio. “Estaban con una banda acá -señaló su brazo- no recuerdo bien qué decía. Y eran varios. Había una de ojos claros, que no me olvido más de su cara, que me pega una patadita en el bajo y yo siento que me manotea el celular. Ahí es cuando dije, esto no está bien".

Entrevista a Robertito (1)

Fue entonces cuando un grupo de varias mujeres lo increpó. “No sé de qué agrupación feminista extrema, con unos pañuelos violetas en la cabeza, empezaron a decirme barbaridades”.

Una joven con la cara cubierta -a quien luego identificó como hermano de Brenda del Castillo- lo auxilió hasta que llegó a una esquina donde se encontraba un grupo de policías que lo respaldó. Acto seguido, se desató un tumulto entre manifestantes que terminó en golpes y los efectivos de seguridad intervinieron.

Entrevista a Robertito (2)

En ese marco, Funes Ugarte indicó que la Policía Federal, que estaba dos cuadras más adelante -las familias de Brenda, Morena y Lara pidieron que no formaran parte d ela marcha-, le pidió que hiciera la denuncia pero que él decidió no hacerla. “Era una marcha pacífica, venía bien, un reclamo justo que se desvirtuó por culpa de estas personas, de estas mujeres”, dijo.

Al mismo tiempo, remarcó: “Eran todas mujeres, y la tenían conmigo. Tiñeron y oscurecieron una marcha pacífica y un reclamo justo con violencia”.

Sobre el final de la nota, el periodista apuntó: “Son unas oportunistas. Cada vez que hay un reclamo lícito como la familia de Brenda y las otras chicas, lamentable lo que sucedió... se aprovecharon del momento, cooptaron la situación y la desvirtuaron totalmente. Lo que era una marcha pacífica, por pedido de justicia por tres femicidios y violencia, las mismas mujeres incitaron a la violencia y fueron violentas”.