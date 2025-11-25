El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) presentó este martes un relevamiento actualizado sobre la calidad de los recursos hídricos en el país. El estudio monitorea la composición de napas y superficies para detectar elementos nocivos en distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa. Los especialistas analizaron cientos de muestras y señalaron puntos específicos con niveles superiores a los parámetros internacionales de seguridad.

Qué es el arsénico que aparece en el agua de varias localidades argentinas

El elemento detectado tiene un origen geológico y no humano. Surge de la formación de la Cordillera de los Andes, momento en que las erupciones dispersaron cenizas volcánicas hasta las costas del Océano Atlántico. Estos sedimentos se consolidaron en el subsuelo a lo largo de milenios. El agua disuelve rocas y minerales al pasar por esas capas. Allí se incorpora el material a los acuíferos subterráneos.

Jorge Stripeikis, director del Departamento de Ingeniería Química y Petróleo del Centro de Ingeniería en Medio Ambiente del ITBA, explicó a LN+ la naturaleza de este fenómeno. Existen dos formas principales de presentación en el ambiente. La variante orgánica posee menor toxicidad.

La forma inorgánica resulta altamente tóxica: dentro de esta última categoría, el arsénico 3 tiene una agresividad diez veces mayor al arsénico 5. Estudios del Consejo Federal de Prestadores de Sistemas Sanitarios indican el predominio de la variante menos nociva, la número 5, en la mayoría de los acuíferos argentinos.

Los riesgos sanitarios de la ingesta prolongada

La exposición sostenida a niveles elevados representa un peligro para la población. Las estimaciones indican una posible afectación sobre más de cuatro millones de habitantes en el territorio nacional. El contacto ocurre al beber líquido contaminado, utilizarlo para cocinar alimentos o durante la higiene personal en la ducha. La presencia del químico varía según la profundidad de los pozos de extracción en cada domicilio.

El consumo continuo puede derivar en el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta condición médica comienza muchas veces con manifestaciones dérmicas visibles. La falta de tratamiento médico oportuno habilita la aparición de patologías graves. El listado de enfermedades asociadas incluye cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar. Casos avanzados pueden desencadenar tumores y fallas multiorgánicas.

El sistema de semáforo para medir la peligrosidad

El proyecto académico utiliza un mapa interactivo para visualizar la situación en tiempo real. Se recolectaron más de 350 muestras para clasificar las zonas según la concentración detectada en partes por billón (ppb). El estudio aplica una escala de tres colores para facilitar la comprensión de los usuarios. El verde indica un valor inferior a 10 ppb. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera segura esa cifra para el consumo humano.

El color amarillo abarca el rango de 10 a 50 ppb. Este nivel requiere precaución. Los expertos sugieren realizar estudios complementarios para evaluar el impacto real en la salud. Resultados nacionales citados por Stripeikis no muestran evidencia significativa de efectos adversos en esta franja. El rojo señala niveles superiores a 50 ppb. Los especialistas desaconsejan estrictamente la ingesta directa o la cocción de alimentos con esa agua. Recomiendan su reemplazo por fuentes alternativas seguras.

La situación en la red pública y los pozos particulares

La empresa prestadora AySA emitió un comunicado sobre la calidad del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aseguran la potabilidad del suministro distribuido por la red oficial y niegan riesgos para la salud de los usuarios. Las concentraciones en su área de concesión se mantienen por debajo de los topes regulatorios vigentes.

La compañía advirtió específicamente sobre las perforaciones domiciliarias privadas. Esas fuentes escapan a los controles de calidad de la concesionaria. La empresa desaconseja su utilización sin análisis previos de laboratorio. La responsabilidad sobre la seguridad de esas captaciones recae en los propietarios.

