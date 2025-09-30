¿Qué es el “oil pulling”? Un experto en salud bucal explica los beneficios de este hábito

El oil pulling es una práctica de la medicina tradicional ayurvédica que consiste en hacer enjuagues con aceite, (generalmente de coco), durante un tiempo determinado (entre 5 y 20 minutos), para mejorar la salud bucal y general.

La medicina ayurveda es un sistema de medicina holística que busca el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. Se enfoca en la salud integral y utiliza métodos naturales como la dieta, hierbas medicinales, ejercicio, meditación y técnicas de purificación para restaurar la armonía y promover el bienestar.

Es un sistema completo de medicina tradicional que observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad, define la vida como la coordinación inteligente de cuatro partes: el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la naturaleza.

Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como “un sistema médico científico muy bien organizado, con metas y objetivos claramente definidos para la prevención y el tratamiento de diferentes patologías”.

La medicina Ayurveda tiene su origen en India.

El Ayurveda considera que muchas enfermedades comienzan en la boca, al igual que lo postuló hace más de dos milenios Hipócrates, el padre de la medicina. Esto se debe a la acumulación de bacterias y toxinas bucales que invaden diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo.

La boca -al ser vista como la puerta de entrada al cuerpo- refleja la salud general de la persona.

Al realizar el enjuague con aceite de forma regular, ayudás a eliminar estas toxinas antes de que ingresen al sistema digestivo y circulatorio, lo que contribuye a una mayor salud general.

Aunque se puede realizar con diferentes tipos de aceites, los más utilizados en la medicina ayurvédica son el de coco, sésamo y girasol, cada uno con propiedades únicas que benefician la salud de manera diferente. El aceite de oliva también es una opción válida.

El aceite actúa como un imán: “atrapa” a las bacterias y toxinas que se encuentran en la boca y las remueve del cuerpo. A diferencia de los enjuagues bucales convencionales, que contienen alcohol y otros químicos, esta manera de cuidar la higiene bucal utiliza ingredientes naturales y suaves que no solo limpian, sino que también nutren.

Al emplear aceites como el de coco o girasol, el oil pulling puede prescindir de los enjuagues bucales comerciales, con químicos y alcohol.

La acumulación de toxinas en la cavidad bucal puede tener efectos negativos en todo el cuerpo. Entonces, el enjuague bucal con aceite junto con la limpieza de lengua son herramientas claves para eliminar estas toxinas de forma natural. Así, se evita que estas se acumulen, y posteriormente se conviertan en la raíz de problemas de salud bucal y general.

El Ayurveda se basa en la teoría de los tres doshas (un concepto que podría traducirse como “Principio vital”): Vata (asociada al movimiento, la respiración, la circulación, la creatividad y la rapidez mental), Pitta (movimiento, respiración, circulación, creatividad) y Kapha estabilidad, calma, memoria, resistencia). Cada persona tiene una combinación única de estos doshas, y cualquier desequilibrio puede llevar a problemas de salud.

El oil pulling ayuda a equilibrarlos, especialmente en personas tipo Kapha, que tienden a acumular toxinas en el área de la boca y la garganta (que serían aquellas personas con predisposición a enfermedades de encías y caries). También en tipo Vata que suelen sufrir de una boca poco saludable, encías sensibles y retraídas.

Si al hábito de enjuagar la boca con aceite le sumás el raspado de tu lengua a tus rutinas de limpieza bucal, estarás limpiando profundamente además de estimular los puntos reflejos de tu lengua que mejoran tu digestión y reduce la cantidad de bacterias causantes del mal aliento bucal.

El hábito "oil pulling" se recomienda como parte de la rutina matinal.

Este hábito, además, no solo es beneficioso a nivel físico, sino también a nivel mental. Al dedicar unos minutos cada mañana a esta práctica, estás fomentando un estado de calma y relajación.

Es una oportunidad para empezar el día con una actividad consciente que promueve el bienestar general y reduce los niveles de estrés.

Integrar el oil pulling en tu rutina diaria es sencillo y requiere poco tiempo. Antes de hacerlo, te recuerdo que es una práctica que se recomienda hacer por las mañanas en ayunas, justo después de cepillar tus dientes y limpiar tu lengua con un raspador.

Mientras realizás el enjuague podés continuar con tus actividades como ducharte, darte un automasaje con aceite, vestirte, regar las plantas, o preparar el desayuno.

Una vez que hayas terminado, deshacete del aceite y enjuagá la boca con agua para eliminar cualquier residuo de aceite.

Luis Bueno