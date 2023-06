Qué es la IGJ y qué es un fideicomiso

escuchar

La IGJ (Inspección General de Justicia), que interviene y analiza la colecta que realizó Santiago Maratea para financiar la deuda del club Independiente, es el organismo que se encarga de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro.

La IGJ, que actualmente es presidida por Ricardo Nissen, investiga el fideicomiso constituido por la fundación de Maratea para recolectar dinero de aquellas personas que quisieran colaborar para saldar la situación económica que tiene el club de Avellaneda cuya deuda supera los US$22 millones.

Un fideicomiso es la herramienta administrativa y jurídica que sirve para manejar bienes o dinero y que, por el grado de confianza, se le otorga a una persona física o jurídica la potestad de cumplir con los objetivos de uso de esos activos.

Mediante un fideicomiso, el fiduciante le transfiere a otra persona, el fiduciario, la titularidad de sus activos para que los administre convenientemente en favor de una tercera entidad, que es el fideicomisario, que será quien reciba los beneficios de dicha administración.

La IGJ determinó "irregular" el fideicomiso de Santi Maratea

Así, el administrador o fiduciario maneja los activos recibidos del propietario de los bienes, y los invierte y controla para que se cumpla con el objetivo pactado en favor de un tercero.

Entre las principales ventajas de un fideicomiso se destaca que el patrimonio en garantía es inembargable, y permanece aislado y protegido, debido a que esos bienes no pertenecen ni al patrimonio del fiduciante, que los entregó, ni al del fiduciario, que se encarga de administrarlos.

Qué pasó con el fideicomiso creado por Santiago Maratea para ayudar a Independiente

Desde la IGJ manifestaron dudas respecto del contrato del “Fideicomiso Maratea Rojo GoGo”, para el cual el fiduciario, es decir, Santiago Maratea, constituyó “domicilio especial” en Neuquén.

“A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información. Hay una opacidad que llama muchísimo la atención”, detalló el titular de la IGJ.

Además, Nissen se refirió a la premura en la inscripción y dejó entrever sus sospechas respecto de la finalidad de la colecta. “Lo que más llamó la atención, y de ahí que la IGJ se metió en el problema, es el tema de que fue a inscribirse a una localidad que no tiene absolutamente ningún punto de conexión con el fideicomiso y es conocida porque ahí se inscriben todos los fideicomisos que necesitan salir rápido porque el dueño, normalmente el fiduciario, y el fiduciante quieren rápidamente utilizar esta figura para ocultar bienes, esto es lo que pasa normalmente en la realidad. Nosotros demoramos entre 15 o 20 días el trámite de inscripción”, manifestó.

La respuesta de Santiago Maratea

Maratea cruzó las críticas tras la declaración de la IGJ

La primera respuesta del influencer llegó por Twitter, donde escribió: “Santi Manotea es tendencia porque la IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les pregunto: ¿alguien leyó cuáles son las irregularidades que marca? Ja, ja, ja. Lean, chicos. Están quedando como unas ridículas”.

Pero ese fue solo el principio de su descargo, ya que después aseguró que la operación concretada por él e Independiente en Neuquén estaba en línea con las normas de compliance o cumplimiento administrativo: “Los que dicen que lavo plata, ¿saben lo que es un compliance? Imagino que no quieren saber, porque se les cae todo el relato que están queriendo instalar”.

Las explicaciones del joven siguieron por historias de Instagram, donde se explayó sobre los fallos que motivaron la intervención de la IGJ: “Teníamos hasta el 29 de mayo para presentar el fideicomiso en la IGJ. No lo hicimos porque nos retrasamos redactando la adenda y recién lo presentamos el miércoles 31 de mayo. Esa es la irregularidad”.

El instagramer también comentó: “Para la inscripción recurrimos a la escribanía Cesaretti, eminencia total, con el fin de que todo sea lo más formal posible. Ni yo ni nadie de mi equipo tiene algo para ocultarle a la IGJ. Todo lo que hacemos está en ley”.

Por último, Maratea finalizó: “Los que quieren instalar que el fideicomiso es recontra turbio. ¿Cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT? ¿La escuela de escribanos y la AFIP de Neuquén es turbia por haber autorizado el fideicomiso? Se les cae la mentira”.

