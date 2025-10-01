Qué es Yom Kipur o Día del Perdón 2025, la festividad judía que se celebra hoy

El Yom Kipur, también conocido como el Día del Perdón, es la fecha más sagrada del judaísmo, ya que fieles de todo el mundo realizan un ayuno estricto, practican el arrepentimiento y elevan oraciones por el perdón de sus pecados. La conmemoración tiene lugar el décimo día del mes de Tishrei, el primero del año civil judío (este año, la festividad es el primer día del mes de octubre).

Origen e historia del Yom Kipur

El Yom Kipur tiene su origen en el éxodo, cuando los judíos salieron de Egipto. Según National Geographic, Dios le dijo al profeta Moisés que el pueblo debía ayunar un día para expiar sus pecados. En la actualidad, los rituales de arrepentimiento y purificación incluyen prohibiciones como bañarse y mantener relaciones sexuales. Los feligreses más estrictos evitan el uso de dispositivos electrónicos, conducir automóviles y otras actividades cotidianas.

El Yom Kipur o Día del Perdón ocupa en la tradición judía el lugar más solemne del calendario Anton Mislawsky / Unsplash

Inicio y desarrollo de la conmemoración

Durante esta fecha, los judíos se abstienen de trabajar y se dedican a los servicios religiosos en las sinagogas y a ceremonias como el Kol Nidrei, una oración que se considera una declaración de arrepentimiento colectivo. La congregación se une en el Vidui, una confesión grupal y abierta de pecados, mientras se golpea el pecho en señal de humildad y arrepentimiento.

Muchos judíos no observantes asisten a la sinagoga. En las ceremonias, los fieles suelen vestir ropa blanca o una prenda llamada kittel, que representa un sudario funerario, la vestimenta de los ángeles y la pureza del perdón. Este día obliga a una desconexión total del mundo exterior.

El simbolismo del shofar

El shofar, o cuerno de carnero, suena al cierre de las horas de oración para señalar que se ha concedido el perdón de Dios a los participantes. Marca la finalización del ayuno, que debe durar 25 horas y se rompe con una cena tradicional. Esta cena suele incluir pescado ahumado y pequeños bocadillos dulces y salados.

El shofar, tradicional instrumento judío que suena una vez que ha finalizado el ayuno

Próximas festividades judías

El calendario judío cuenta con diversas festividades a lo largo del año. Algunas de las más importantes son:

Sucot : esta fiesta se celebra con dos días no laborables, el martes 7 y miércoles 8 de octubre.

: esta fiesta se celebra con dos días no laborables, el martes 7 y miércoles 8 de octubre. Simjat Torá: empieza el descanso con Sheminí Aséret el martes 14 y pasa al Sucot el miércoles 15 de octubre.

Durante más de 24 horas, los judíos se concentran en actividades de reflexión y jornadas de arrepentimiento colectivo cottonbro studio / Pexels

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.