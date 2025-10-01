Evangelio católico del día de hoy, miércoles 1° de octubre
Como cada día, la Iglesia tiene pautadas las lecturas correspondientes; cómo se elige la cita bíblica para meditar cada jornada
- 5 minutos de lectura'
El evangelio del día es una lectura que muchas personas buscan para encontrar sabiduría, consejos y enseñanzas de la religión católica. Se trata de una cita bíblica ya establecida que se puede consultar de forma digital en el sitio oficial de la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa. Muchos creyentes se preguntan qué se lee hoy, miércoles 1° de octubre.
Cada día el catolicismo tiene pautadas una serie de lecturas para todas las celebraciones del mundo. Estas forman parte del año litúrgico, es decir, el calendario católico, y las estableció la Iglesia en lo que se llama Leccionario. Este es un archivo que fue creado en el Concilio Vaticano II (1969), en el que se establecen distintas lecturas para cubrir gran parte de los textos bíblicos. Tienen un “ciclo” de tres años para la lectura dominical y de dos años para las lecturas diarias. Es decir, en 1969 se establecieron las citas bíblicas a leerse a lo largo de tres años (o dos, dependiendo del día). Una vez cumplido el tiempo, el ciclo vuelve a comenzar.
Evangelio católico del día de hoy, miércoles 1° de octubre
A continuación, las lecturas y el Evangelio del día, según el orden de la liturgia de la palabra en la celebración de la misa católica.
Primera Lectura. Nehemías 2, 1-8
En el primer mes del año veinte del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: “¿Por qué estás tan triste, si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa?”
Sentí entonces un gran temor y le respondí: “Que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste, cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego?” El rey me dijo: “¿Qué es, pues, lo que quieres?”
Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: “Si le parece bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres”. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: “¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?” Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir.
Entonces yo añadí: “Ruego a mi señor, el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá; y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar”.
Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí.
Salmo Responsorial. Salmo 137 (136), 1-6
¡Que no me olvide de ti, Ciudad de Dios!
Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión.
En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras.
Allí nuestros carceleros nos pedían cantos, y nuestros opresores, alegría: «¡Canten para nosotros un canto de Sión!»
¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera?
Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha.
Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías.
Evangelio. Lucas 9, 57-62
En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: “Te seguiré a donde quiera que vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza”.
A otro, Jesús le dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de Dios”.
Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame primero despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios”.
Todos los santos para rezar en octubre
Este es el santoral del décimo mes del año. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de septiembre por la Iglesia, además de otras fechas destacadas del calendario litúrgico:
- 1 de octubre: Sta. Teresa del Niño Jesús
- 2 de octubre: Santos Ángeles custodios
- 3 de octubre: San Francisco de Borja,
- 4 de octubre: San Francisco de Asís
- 5 de octubre: San Froilán
- 6 de octubre: San Bruno
- 7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario
- 8 de octubre: San Juan de Jesús
- 9 de octubre: San Luis Beltrán
- 10 de octubre: Santo Tomás de Villanueva
- 11 de octubre: Sta. Soledad Torres Acosta
- 12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
- 13 de octubre: San Eduardo III
- 14 de octubre: San Calixto I
- 15 de octubre: Sta. Teresa de Jesús
- 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque
- 17 de octubre: San Ignacio de Antioquía
- 18 de octubre: San Lucas
- 19 de octubre: San Pablo de la Cruz
- 20 de octubre: Santa Juana de Arco
- 21 de octubre: San Hilarión
- 22 de octubre: Santas Nunila y Alodia, mártires
- 23 de octubre: San Juan de Capistrano
- 24 de octubre: San Antonio María Claret
- 25 de octubre: Santos Crisanto y Daría
- 26 de octubre: San Virilio de Leyre
- 27 de octubre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta
- 28 de octubre: San Simón y San Judas
- 29 de octubre: San Narciso
- 30 de octubre: Santa Dorotea
- 31 de octubre: San Alonso Rodríguez
Otras noticias de Agenda
- 1
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta
- 2
Qué se sabe del triple crimen en Florencio Varela este martes 30 de septiembre
- 3
Un ranking evaluó 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5
- 4
Ciudad: a nueve meses de su creación por ley, habilitaron el registro para boleto estudiantil universitario