Qué hospital argentino quedó posicionado como el mejor del país, según un ranking internacional

La consultora de investigación y análisis IntelLat difundió este martes los resultados de su nuevo ranking internacional sobre gestión hospitalaria en América Latina.

La edición 2025 del informe evaluó a ochenta instituciones de nueve naciones y destacó la performance de más de un hospital argentino entre los mejores calificados. El estudio tiene como objetivo “promover la mejora continua y la excelencia en el sector salud”, según indicaron sus organizadores.

Cuál es el hospital argentino mejor posicionado

El Hospital Italiano de Buenos Aires se posicionó como la mejor institución de salud del país y la cuarta en América Latina, según el análisis de la consultora IntelLat. El centro de salud porteño alcanzó un puntaje total de 78,02.

El Hospital Italiano de Buenos Aires alcanzó el cuarto puesto a nivel regional

La evaluación lo ubicó por encima de decenas de prestigiosas clínicas de la región. Solo tres hospitales lo superaron en la clasificación general. El primer lugar fue para el Hospital Israelita Einstein de San Pablo, Brasil, con una calificación de 97,30. El segundo puesto también correspondió a otra institución brasileña, el Hospital Sirio-Libanés, con 81,04 puntos. La Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, ocupó el tercer lugar en el podio.

Qué otras instituciones nacionales aparecen en el listado

El ranking de IntelLat incluyó a otros tres centros de salud de la Argentina en su evaluación general. La lista completa reconoce a estas instituciones:

Instituto de Cardiología de Corrientes : se ubicó en el puesto 47, con un puntaje de 48,55.

: se ubicó en el puesto 47, con un puntaje de 48,55. Sanatorio Otamendi : la institución de Buenos Aires alcanzó la posición 53, con una calificación de 46,26.

: la institución de Buenos Aires alcanzó la posición 53, con una calificación de 46,26. Sanatorio Güemes: se posicionó en el lugar 68 del listado, con un total de 42,66 puntos.

El Sanatorio Otamendi de Buenos Aires alcanzó la posición número 53 del listado general rodrigo-nespolo-10977 - LA NACION

El estudio abarcó un total de ochenta hospitales y clínicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.

Cómo fue la performance en las nuevas categorías por especialidad

La edición 2025 del informe incorporó por primera vez la evaluación de áreas específicas como cardiología, oncología, ginecología y pediatría, con mediciones propias. En estas categorías, la presencia argentina también fue notable.

El Sanatorio Otamendi obtuvo el puesto 20 en la especialidad de cardiología, con una puntuación de 50,21. En el área de Ginecología y obstetricia, el mismo sanatorio alcanzó el onceavo lugar, con una calificación de 51,15 puntos.

En la dimensión "Seguridad y Resultados Clínicos", el Hospital Italiano alcanzó el décimo puesto

Dentro de la dimensión específica de “Seguridad y Resultados Clínicos”, cuatro instituciones nacionales lograron ingresar al listado. El Hospital Italiano de Buenos Aires quedó en el puesto 10, con 79,6 puntos. Más atrás, el Sanatorio Otamendi se posicionó en el lugar 61, con 46,3 puntos.

Le siguió el Sanatorio Güemes en el puesto 62, con 45,9 puntos. Finalmente, el Instituto de Cardiología de Corrientes se ubicó en la posición 75, con 38,8 puntos.

El top ten de los mejores hospitales de América Latina en 2025

Hospital Israelita Einstein, San Pablo, Brasil

Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil

Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia

Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia

Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil

Fundación Cardioinfantil-La Cardio, Bogotá, Colombia

Centro Médico ABC, Ciudad de México, México

Clínica Imbanaco, Cali, Colombia

Hospital Punta Pacífica-Pacífica Salud, Ciudad de Panamá, Panamá

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.