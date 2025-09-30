Qué hospital argentino quedó posicionado como el mejor del país, según un ranking internacional
Una evaluación global ubicó a un centro de salud de Buenos Aires entre los cinco más destacados de América Latina; otras tres instituciones locales también figuran en la lista
- 3 minutos de lectura'
La consultora de investigación y análisis IntelLat difundió este martes los resultados de su nuevo ranking internacional sobre gestión hospitalaria en América Latina.
La edición 2025 del informe evaluó a ochenta instituciones de nueve naciones y destacó la performance de más de un hospital argentino entre los mejores calificados. El estudio tiene como objetivo “promover la mejora continua y la excelencia en el sector salud”, según indicaron sus organizadores.
Cuál es el hospital argentino mejor posicionado
El Hospital Italiano de Buenos Aires se posicionó como la mejor institución de salud del país y la cuarta en América Latina, según el análisis de la consultora IntelLat. El centro de salud porteño alcanzó un puntaje total de 78,02.
La evaluación lo ubicó por encima de decenas de prestigiosas clínicas de la región. Solo tres hospitales lo superaron en la clasificación general. El primer lugar fue para el Hospital Israelita Einstein de San Pablo, Brasil, con una calificación de 97,30. El segundo puesto también correspondió a otra institución brasileña, el Hospital Sirio-Libanés, con 81,04 puntos. La Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, ocupó el tercer lugar en el podio.
Qué otras instituciones nacionales aparecen en el listado
El ranking de IntelLat incluyó a otros tres centros de salud de la Argentina en su evaluación general. La lista completa reconoce a estas instituciones:
- Instituto de Cardiología de Corrientes: se ubicó en el puesto 47, con un puntaje de 48,55.
- Sanatorio Otamendi: la institución de Buenos Aires alcanzó la posición 53, con una calificación de 46,26.
- Sanatorio Güemes: se posicionó en el lugar 68 del listado, con un total de 42,66 puntos.
El estudio abarcó un total de ochenta hospitales y clínicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.
Cómo fue la performance en las nuevas categorías por especialidad
La edición 2025 del informe incorporó por primera vez la evaluación de áreas específicas como cardiología, oncología, ginecología y pediatría, con mediciones propias. En estas categorías, la presencia argentina también fue notable.
El Sanatorio Otamendi obtuvo el puesto 20 en la especialidad de cardiología, con una puntuación de 50,21. En el área de Ginecología y obstetricia, el mismo sanatorio alcanzó el onceavo lugar, con una calificación de 51,15 puntos.
Dentro de la dimensión específica de “Seguridad y Resultados Clínicos”, cuatro instituciones nacionales lograron ingresar al listado. El Hospital Italiano de Buenos Aires quedó en el puesto 10, con 79,6 puntos. Más atrás, el Sanatorio Otamendi se posicionó en el lugar 61, con 46,3 puntos.
Le siguió el Sanatorio Güemes en el puesto 62, con 45,9 puntos. Finalmente, el Instituto de Cardiología de Corrientes se ubicó en la posición 75, con 38,8 puntos.
El top ten de los mejores hospitales de América Latina en 2025
- Hospital Israelita Einstein, San Pablo, Brasil
- Hospital Sirio-Libanés, San Pablo, Brasil
- Fundación Santa Fe, Bogotá, Colombia
- Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina
- Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia
- Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil
- Fundación Cardioinfantil-La Cardio, Bogotá, Colombia
- Centro Médico ABC, Ciudad de México, México
- Clínica Imbanaco, Cali, Colombia
- Hospital Punta Pacífica-Pacífica Salud, Ciudad de Panamá, Panamá
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
