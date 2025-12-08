Qué fue lo más googleado en el 2025 en la Argentina

Este 2025 dejó a la vista un mapa de prioridades sociales y culturales en la Argentina. Según un informe que publicó LN+, la agenda deportiva dominó el pulso de las búsquedas, con eventos internacionales y figuras locales que concentraron el mayor tráfico.

En paralelo, la dinámica política volvió a impactar en los algoritmos, con referencias al padrón electoral y debates institucionales que impulsaron el interés. También se sumaron búsquedas vinculadas al Papa Francisco y al rol del territorio nacional dentro de los grandes acontecimientos globales.

En cuanto al podio de las personalidades, los usuarios priorizaron a deportistas, referentes culturales y figuras públicas que atravesaron momentos clave de visibilidad, escándalo o reconocimiento internacional. Dentro del panorama del entretenimiento, los artistas globales convivieron con nombres locales que lograron escalar rápidamente en notoriedad.

Ranking de busquedas: lo mas googleado en el 2025 en la Argentina

Búsquedas más populares

La Copa Mundial de Clubes fue la búsqueda más popular

Copa Mundial de Clubes

ARCA

Calor excesivo

Selección Sub-20

Papa Francisco

Padrón electoral

Locomotora Oliveras

PSG

Franco Colapinto

Las personas más buscadas

Franco Colapinto lideró el podio de las personas más buscadas en el sitio web

Franco Colapinto

Thiago Medina

CFK

Julieta Prandi

Robert Prevost

Ander Herrera

Dua Lipa

Mercedes Oviedo

Cris Morena

Karen Reichardt

Los artistas musicales más buscados

Dua Lipa fue la artista más buscada del año en el país