“Que hable quien tiene que hablar”: se confirmó la estrategia del matrimonio Sena para desligarse del femicidio de Cecilia Strzyzowski

RESISTENCIA, Chaco (de una enviada especial).– No hay pruebas y no hubo un plan criminal para matar. En estos dos puntos se basaron las defensas del matrimonio Sena en sus alegatos finales para desligarse del femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, que estaba casada con el hijo de ambos, César.

Ricardo Osuna, abogado del líder piquetero Emerenciano Sena, pidió por su inocencia. Celeste Ojeda, que defiende a Marcela Acuña, consideró que debería estar imputada por encubrimiento agravado, por lo que no podría ser condenada. El Código Penal establece expresamente que están exentos de pena los padres que oculten las pruebas de un crimen cometido por un hijo cuando no hubo una promesa previa.

La víctima, Cecilia Strzyzowski

Más temprano, los acusadores habían pedido prisión perpetua para ambos como partícipes primarios por homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. El hijo, en tanto, llegó al juicio oral como supuesto autor de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. Tanto la fiscalía como la querella sostienen que existía un plan del clan Sena para matar a Cecilia, que contemplaba que los padres dejaran solo su domicilio, donde César mató a la joven de 28 años. Strzyzowski fue vista por última vez con vida el 2 de junio de 2023 al ingresar en la casa familiar situada en la calle Santa María de Oro, de esta ciudad.

“¿Qué hay contra el señor Emerenciano a día de hoy? La fiscalía habló de este plan criminal. Nada de eso se probó“, afirmó Osuna, que repitió una y otra vez que no hay pruebas, sino meras ”conjeturas".

Sostuvo que la existencia de una “organización criminal” está solo en la mente de la fiscalía y las querellas. "Si tanto era el jefe del plan, ¿por qué no fue ni una sola vez al campo a chequear?“, dijo. Se presume que el cuerpo de Cecilia fue quemado y desechado en Campo Rossi, un predio de la familia Sena.

“Yo no hice nada”, repitió ayer Emerenciano al hacer uso de su palabra Captura

Cuestionó todo: a los testigos, que consideró “guionados”; que se habló de “bulto” y no de un cuerpo. “Nunca nadie dijo que los restos eran de Cecilia Stryzowski”, afirmó. Las pruebas en el expediente muestran que los restos óseos hallados pertenecían a un solo individuo adulto, pero por el estado de calcinación y carbonización, no se pudo recuperar material genético.

Señaló también que no hayan buscado “huellas” para detectar el recorrido de las camionetas en el Campo Rossi. Los allanamientos al predio fueron diez días después de la jornada en la que habrían trasladado allí el cadáver de Cecilia.

“¿Por qué no lo interrogaron el día de ayer?“, remarcó. En su declaración ayer, Emerenciano se ofreció a responder preguntas, pero ni la defensa ni la fiscalía quisieron hacerlo. Dijeron que fue ”una estrategia".

“Si ustedes no están seguros –dijo Osuna al jurado–, pidan a la fiscalía que les ponga en una bolsa todas las pruebas que tienen en contra de Emerenciano y resuelvan a conciencia teniendo en cuenta el principio de inocencia, la falta de pruebas en contra de Emerenciano. No culpabilidad”. En el mismo sentido, pidió un veredicto de inocencia.

Al salir de la audiencia, un grupo de manifestantes que reclama justicia frente al centro donde se desarrolla el juicio puso a todo volumen “La vaca Lola” en un parlante. Osuna, abogado del clan Sena, estuvo preso 41 días a comienzos de este año por un presunto robo de ganado.

Ricardo Osuna es el abogado de Emerenciano, quien en cada ingreso de la prensa al juicio cubrió su cara con distintos objetos Camilo del Monte

Ojeda se enfocó en marcar el rol de Acuña como encubridora y los “errores del plan criminal” que planteó la fiscalía. “Marcela no ideó, ni participó del homicidio de Cecilia. Se enteró de que algo grave sucedió con su hijo y, a partir de allí, hizo actos para intentar ocultar lo que había pasado a su marido”, afirmó.

Empezó su exposición leyendo el mensaje que le envió Marcela Fabiana González, su colaboradora más cercana, es día: “Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada”.

Señaló que el joven no tenía llave y que la casa no quedó vacía la mañana de aquel 2 de junio. “Se intenta decir que la casa quedó sola. Pero no les dijeron que 8.30 ingresaron dos personas, ¿por qué? Porque se caía la idea del plan", dijo. E insistió: “¿Qué persona que está poniendo en marcha un plan trae a un tercero?"

En ese línea tampoco consideró lógico, si existiera un plan, que mandara a César a Colonia Elisa –donde varios testigos lo vieron lastimado en los días posteriores a la desaparición de Stryzowski– o que haya dejado ingresar a la planchadora en su casa cuando había un cuerpo. Acuña asentía con la cabeza. "No tiene lógica porque no hay plan, porque nadie se esperaba que esto pase”, dijo.

Marcela Acuña, en la sala de audiencias Camilo Del Monte

También refutó que Marcela haya dado órdenes sobre qué hacer con el cuerpo. “Quizá no fueron las palabras más felices, pero dijo que saque el problema”. Insistió en que ella no sabía qué había pasado y afirmó: “Creo que todavía tiene la esperanza de que hable quien tiene que hablar”.

Dijo también que su defendida no sabía de la propuesta del viaje a Ushuaia, con el que Cecilia salió engañada de su casa. Según Stryzowski le había contado a varios testigos, César le propuso mudarse al sur, donde Marcela les había conseguido casa y trabajo. “Quien le transmitió el viaje era César. Puede decir muchas cosas, de ahí a que Marcela sepa... Era claro que César se manejaba solo”, sostuvo.

Por último, negó el vínculo conflictivo de Acuña con la víctima, mostró mensajes “respetuosos” y recordó que ayudaron a Cecilia cuando falleció su abuela biológica.

“No es lo mismo organizar un plan para dar muerte a alguien que no tener idea de lo que sucedió, enterarse seis horas después y hacer todo para ocultarlo. Esto es un encubrimiento agravado”, cerró.